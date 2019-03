Le Raja en éruption à Berkane

Le Raja de Casablanca a écrasé en déplacement la Renaissance de Berkane par 7 buts à 3, mercredi en match de la 21ème journée du Botola Maroc Telecom D1 de football.

Les réalisations des Aigles verts ont été l'oeuvre de Zakaria Hadraf, auteur d'un hat-trick (11è, 50è, 59è), Badr Banoune (57è, pen), Omar Boutayeb (64è) et Mohsine Iajour (71è, 87è). Bakr El Hilali (6è), Kodjo Laba (15è) et Abdellah Mohamed (84è) ont marqué pour la RSB.

Cette victoire permet aux Casablancais, qui comptent deux matchs de moins, d’occuper la troisième place, alors que la RSB est neuvième avec 27 unités.

Dans l’autre match de cette 21ème journée, l'Ittihad de Tanger s'est imposé à domicile face au Hassania d'Agadir (1-0).

La seule réalisation des Tangérois a été inscrite par Mehdi Neghmi sur penalty à la 45è minute de jeu.

Cette victoire permet à l'IRT (33 pts) d’être deuxième du classement, en revanche, le HUSA est relégué à la 4è place avec 30 points, aux côtés du Mouloudia d'Oujda et du Youssoufia de Berrechid.

Il convient de rappeler qu’en prologue de cette 21ème journée, le WAC avait surclassé le MAT par 2 buts à 1 pour conforter son avance en haut du tableau avec un total de 48 points.

Pour ce qui est des autres résultats enregistrés, l’on citera en premier la bonne opération du MCO qui a surclassé en dehors de ses bases le FUS par 1 à 0, au moment où l’Olympique de Safi a eu raison à domicile du Difaâ Hassani d’El Jadida (3-2).

Quant aux matches qui ont opposé le Youssoufia de Berrechid au Rapid Oued Zem, le Kawkab de Marrakech au Chabab Rif d’Al Hoceima et l’Olympique de Khouribga à l’ASFAR, ils se sont terminés sur un score identique d’un partout.

A noter que championnat Pro D1 se poursuivra pour le compte de la 22ème journée. Le bal sera ouvert samedi à 15 heures par le match qui opposera le CRA à l’OCS, suivi à 19 heures par la rencontre MAT-FUS. Dimanche, deux matchs sont prévus, à savoir MCO-RCOZ (16h00) et OCK-CAYB (19h00), alors que les matches devant opposer le DHJ au WAC et le HUSA au KACM ont été ajournés au mercredi 27 mars.

Pour ce qui est des matches RCA-IRT et ASFAR-RSB, leurs dates n’ont pas encore été arrêtées.