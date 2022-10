Le Raja de Casablanca en phase de groupes de la Ligue des champions

Le Raja de Casablanca a validé son billet pour la phase de groupes de la Ligue des champions d'Afrique de football, à la faveur de sa victoire par 1 but à 0 face à l'ASN Nigelec du Niger, samedi soir au complexe sportif Mohammed V de Casablanca, en match retour du 2e tour préliminaire. L'unique réalisation de la rencontre a été signée Mohammed Nahiri (79ème). A l'aller, à Niamey, les Aigles Verts s'étaient imposés 2-0.



Pour sa part, l'AS FAR s'est qualifiée pour le 2ème tour préliminaire additionnel de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF), après avoir battu, vendredi à Conakry, la formation guinéenne d’Ashanti Golden Boys (1-0), pour le compte du match retour du 2ème tour préliminaire de cette compétition sportive.



Le club marocain, qui s’était largement imposé en match aller à domicile (4-0), a réussi à valider son billet pour le prochain tour en arrachant la victoire dans le temps additionnel de la deuxième mi-temps 90 (+2), grâce à un but inscrit par Soulaimane El Bouchqali. L’AS FAR ainsi que les autres vainqueurs à l'issue des deux manches sont qualifiés pour la phase de barrage pour y affronter les 16 équipes perdantes du deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions. Le tirage au sort du deuxième tour préliminaire additionnel aura lieu mardi 18 octobre au siège de la CAF au Caire, en Egypte. Ce tour décisif est prévu le 2 novembre pour les matchs aller et le 9 novembre pour les matchs retour. En match aller, les hommes de l'entraîneur Fernando Da Cruz se sont largement imposés (4-0) devant Ashanti Golden Boys.



La Renaissance sportive de Berkane, tenante du titre, s'est également qualifiée pour le deuxième tour préliminaire additionnel de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF), après sa victoire (2-0) face à Kwara United FC du Nigeria, en match retour du 2ème tour préliminaire, samedi soir au stade municipal de Berkane.



Les buts de la rencontre ont été marqués par Cheikh Djibril Ouattara (17è) et Charki Bahri (54è). Le club orange a réussi ainsi à renverser la vapeur après sa défaite (3-1), il y a une semaine au match aller à Lagos. Ce succès permet aux coéquipiers de Bakr El Hilali de se qualifier pour le deuxième tour préliminaire additionnel qui verra la participation, également, des équipes éliminées du 2è tour préliminaire de la Ligue des champions.