Le Raja coiffé au poteau par l’IRT

Le Kawkab Athlétique Club de Marrakech (KACM), section football, a annoncé le report sine die de ses Assemblées générales ordinaire et extraordinaire, prévues initialement le 4 septembre courant. Un communiqué du club indique que "cette décision intervient suite au climat régnant entre les deux candidats à la présidence du club notamment, les différends relatifs aux deux têtes de liste".



La même source ajoute que le bureau dirigeant annonce le report de l’assemblée générale afin de "préserver le fonctionnement normal et sain au sein du club et ce, en interaction avec le voeu émis par la majorité des adhérents, et pour ouvrir la voie devant les deux candidats afin d'actualiser et réviser tous les défauts contestés de part et d'autre".



La situation actuelle impose d’être solidaire afin de mener le club à bon port et par la suite, ouvrir la candidature devant les listes selon les lois en vigueur, lit-on dans le communiqué.



La même source insiste sur l’engagement total pour l’application des dispositions de l’accord conclu entre toutes les parties lors des précédentes réunions concernant la délégation de la gestion et l’accompagnement des affaires du club par M. Redouane Hanich en coordination avec l’administration du club.



La même source appelle tous les intervenants "à la retenue et à faire valoir l’intérêt suprême du club afin que la transition soit saine et fluide ouvrant une nouvelle page qui permet au club de retrouver son éclat d’antan". Selon la même source, il sera procédé la semaine prochaine à l’annonce officielle d’une date "irréversible" pour les Assemblées générales ordinaire et extraordinaire du KACM.