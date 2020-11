Le Raja attendu ce lundi au Caire

Issam El Hadari au Wydad ?

C’est aujourd’hui que le Wydad devra reprendre le chemin des entraînements en perspective de la nouvelle saison Botola Pro D1 qui débutera dans quelques jours. D’après certaines sources, il se laisse entendre que le WAC pourrait s’attacher les services de l’ex-gardien de but de la sélection égyptienne Issam El Hadari qui occupera le poste d’entraîneur des gardiens de but, succédant ainsi à Saïd Badou remercié à l’instar d’autres membres des staffs technique et médical du club. La bonne nouvelle pour les Wydadis, c’est que le processus d’ouverture des adhésions au club pourrait être lancé, et ce une fois la commission instaurée, à cet effet, par le président Saïd Naciri donnera son feu vert. Affaire à suivre.



Consécration de l'AS FAR

L'Association sportive des Forces Armées Royales (AS FAR) a remporté le championnat national féminin de première division de football au terme de la saison 2019-2020. L'équipe de l'AS FAR a été sacrée championne après avoir occupé la tête du classement du championnat national avec 66 points, récoltés après 22 victoires, a indiqué la Fédération Royale marocaine de football, samedi, sur son site officiel. Il est à souligner que ce sacre est le neuvième titre de l'équipe féminine de l'AS FAR et le huitième consécutif.



Ayman Majid au MAS

Le gardien de but Ayman Majid s'est engagé avec le Maghreb de Fès (MAS), en provenance du FUS de Rabat, a annoncé samedi le club de la capitale. "Le Fath Union Sport et le Maghreb Association Sportive de Fès ont conclu un accord pour le transfert définitif de Ayman Majid", a écrit le FUS dans un communiqué publié sur son site internet. La même source a fait savoir que "le désormais ex-portier du club de la capitale a paraphé son contrat aujourd’hui en faveur du MAS après avoir satisfait la traditionnelle visite médicale". "Le club et l’ensemble de ses composantes souhaitent le meilleur des succès à Ayman Majid en compagnie de sa nouvelle formation et pour la suite de sa carrière", ajoute le communiqué.