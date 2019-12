Le Raja acculé à l’exploit au stade des Martyrs à Kinshasa

Le Raja de Casablanca sera, aujourd’hui à partir de 17 heures au stade des Martyrs à Kinshasa, mis à la rude épreuve de la formation congolaise de l’AS Vita Club, match comptant pour la seconde journée du groupe D de la Ligue des champions de la CAF.

Une confrontation de grande importance pour les deux protagonistes défaits lors de la manche inaugurale. Si l’AS Vita Club s’était incliné en dehors de ses bases devant la JSK d’Algérie (3-0), le Raja s’était emmêlé les pinceaux à la maison après avoir cédé le pas, contre toute attente, devant l’Espérance de Tunis par 2 à 0.

Pour cette rencontre, le Raja sait à quoi s’attendre contre un adversaire qu’il connaît bien après l’avoir joué à quatre reprises en Coupe de la Confédération CAF dont la finale remportée en 2018.

Les Verts qui s’étaient déplacés mercredi soir à Kinshasa n’ont pu disposer donc que de la journée de jeudi pour pouvoir s’acclimater et effectuer une seule séance d’entraînement devant avoir lieu hier à l’heure du match sur la pelouse du stade des Martyrs.

Le Raja devra faire sans certains de ses cadres, forfaits pour blessure comme le capitaine Badr Benoun, le latéral Omar Boutayeb, le milieu Omar El Arjoun, sans omettre Abdelilah Hafidi qui n’a pas encore récupéré à cent pour cent et le Congolais Ben Malongo qui n’a pas fait le déplacement de peur de connaître des désagréments une fois dans son pays d’origine.

Des absences que le coach Jamal Sellami est tenu de combler en vue de mener ses poulains à bon port. En tout cas, tout le groupe, à commencer par le staff technique, se dit déterminé à réussir sa virée congolaise en vue de se repositionner dans cette poule dominée après une manche par l’Espérance et la Jeunesse de Kabylie qui devraient s’affronter ce soir à 20 heures au stade de Radès.

Le Raja, qui compte dans ses rangs un ex-sociétaire de l’AS Vita, Fabrice Ngoma, dispose de tous les atouts pour négocier ce cap sans dégât et c’est d’ailleurs tout le mal qu’on puisse souhaiter au club casablancais. Sachant que la seconde grosse écurie de la métropole, le WAC, devra disputer, elle aussi, son second match de poules ce samedi au Complexe Mohammed V contre l’équipe sud-africaine de Mamelodi Sundowns.