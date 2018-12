Le Raja à l’assaut d’Al Ismaïly

Le Raja donnera la réplique, ce soir à partir de 20 heures au Complexe sportif Mohammed V à Casablanca, à la formation égyptienne d’Al Ismaïly, match comptant pour les huitièmes de finale retour de la Coupe arabe des clubs champions, sachant qu’à l’aller, les deux équipes s’étaient quittées sur un nul blanc.

Les Verts aborderont cette rencontre alors qu’ils viennent de décrocher la Coupe de la Confédération, ce qui devrait sans aucun doute leur booster le moral. Ils sont décidés à aller le plus loin possible dans cette compétition copieusement dotée en millions de dollars.

Pour ce match, le Raja devrait en principe compter sur l’ensemble de son effectif ainsi que sur son public qui ne manquera certainement pas de se déplacer massivement au complexe. Le résultat du premier acte, le nul blanc, n’avantage point les protégés de Juan Carlos Garrido qui doivent se méfier au plus haut point de l’adversaire égyptien, un habitué des compétitions régionale et continentale.

Coaché par le Brésilien Jorvan Verra qui connaît très bien le football marocain, Al Ismaïly se trouve depuis samedi dernier à Casablanca où il a peaufiné les ultimes réglages en vue d’être fin prêt le jour J.

Ce qui est sûr, c’est que cette partie ne ressemblera en rien à la première sortie des Verts dans ce tournoi lorsqu’ils avaient affronté la modeste formation libanaise de Salam Zgharta. Al Ismaïly, c’est un autre standing, toutefois le Raja dispose de tous les atouts pour franchir ce cap et décrocher son ticket pour les quarts de finale, tour dont le tirage au sort sera effectué le 17 courant dans la capitale saoudienne, Riyad.

Pour rappel, le WAC, second représentant du football marocain dans ce tournoi, baptisé Zayd Cup, avait été éliminé au stade des huitièmes de finale par les Tunisiens de l’Etoile Sportive du Sahel.