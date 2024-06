Le Raja Casablanca au sommet du foot national

Le Raja Casablanca, vainqueur du Mouloudia Oujda sur le score de 3 buts à 0, en match de la 30e et dernière journée de Botola Pro D1 "Inwi", disputé vendredi au stade d'Honneur à Oujda, s'est hissé au sommet du football national en s'adjugeant le titre 2023-2024 du championnat de première division.



Le Raja a porté son actif à 72 points à la première place de la Botola, contre 71 points pour son poursuivant direct l'AS FAR qui, malgré sa victoire (2-0) contre le FUS Rabat pour le compte de la même journée, n'a pas pu rejoindre les Casablancais en tête du classement.



Grâce à ce sacre, le Raja Casablanca s'adjuge le 13e titre de championnat de son histoire, après les saisons 1987-1988, 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2003-2004, 2008-2009, 2010-2011, 2012-2013 et 2019-2020.



Il devient le deuxième club le plus titré en championnat national, ex-aequo avec l'AS FAR, derrière le Wydad Casablanca, premier avec 22 sacres.



Avec ce nouveau trophée, le Raja clôture en apothéose une saison exceptionnelle marquée par des chiffres éloquents : 21 victoires, 0 défaite et 9 matchs nuls. Les "Vert et blanc" ont marqué les esprits cette saison en restant invaincus, sous la houlette de l'entraineur allemand Josef Zinnbauer.



Par ailleurs, le Raja Casablanca a démontré sa bonne forme offensive tout au long de la saison avec 52 buts marqués, derrière l’AS FAR (65 buts), mais aussi sa solidité défensive avec seulement 15 buts encaissés, contre 22 pour son dauphin.



Campant longtemps en position de dauphin derrière l’AS FAR, le club casablancais a le mérite de n'avoir jamais cédé face au rythme effréné des Militaires qui enchainaient les victoires journée après journée, faisant montre de patience et de résilience jusqu'au bout.



Le Raja a attendu la 29e journée pour chiper le fauteuil de leader à l'AS FAR, à la faveur d’une victoire au derby face à leur voisin le Wydad Casablanca (1-0) et à un nul concédé par les Militaires contre le Moghreb Tétouan (2-2).



Face au Mouloudia Oujda, relégué en D2 (15e, 25 pts), le Raja Casablanca a confirmé son invincibilité cette saison et renoue avec le sacre en Botola après la saison 2019-2020.



Protagonistes d'un duel à distance au sommet, tout au long de la saison, le Raja Casablanca et l’AS FAR, tenant du titre, se sont livrés une lutte acharnée qui a tenu en haleine le public de bout en bout, prolongeant le suspense pour le titre jusqu'à la dernière journée.



Le titre de champion national en poche, le Raja espère surfer sur sa dynamique victorieuse, avec désormais le doublé Botola-Coupe du Trône dans le viseur. Qualifié en demi-finale de la Coupe du Trône, le club casablancais tentera de décrocher son ticket pour la finale lorsqu'il affrontera le Mouloudia Oujda, le 25 juin au Grand Stade d'Agadir.



Un parcours brillant en Ligue des Champions d'Afrique est le prochain objectif des "Vert et blanc" qui auront à cœur désormais de conquérir la scène footballistique continentale.