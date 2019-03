Le RTCMA fin prêt pour accueillir la 35ème édition du GP Hassan II de tennis

Le Royal Tennis Club de Marrakech arbitra, du 7 au 14 avril prochain, la 35ème édition du Grand Prix Hassan II de tennis, à l'initiative de la Fédération Royale marocaine de tennis (FRMT).

Ce rendez-vous mondial de la petite balle jaune se surpasse cette année en accueillant un plateau digne des plus grands tournois du circuit, indique la Fédération dans un communiqué, faisant savoir que les noms des participants seront dévoilés lors d'une conférence de presse prévue le 28 mars à Marrakech.

Doté d'un prix de 560.000 euros, dont 90.000 euros au vainqueur, ce tournoi a été placé sous la direction de l’ancien champion de tennis marocain Hicham Arazi, qui lui apporte expérience, crédibilité et sérénité, selon la même source.

Pour cette édition, le Grand Prix Hassan II prévoit deux rendez-vous incontournables, à savoir un match d'exhibition le 6 avril sur la Place Jamaâ El Fna, histoire de mettre le public marrakchi dans le bain des festivités, et le "Kids Day", prévu le 10 avril, une occasion pour les plus petits de découvrir les courts, l’ambiance du tournoi et les coulisses du tennis, ajoute-t-on.

Afin de permettre au plus grand nombre de suivre le tournoi, l’accès aux courts sera gratuit pour tous, précise le communiqué, notant qu'un village a été aménagé dans l’enceinte du club pour répondre aux besoins des visiteurs.

Ce tournoi renoue avec sa ville de naissance, puisque le Grand Prix Hassan II de tennis a pris ses marques dans la ville ocre il y a 35 ans avant de déménager à Casablanca. Il revient aux sources comme pour s’enraciner et devenir plus fort, plus grand, conclut la Fédération.