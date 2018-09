Le RCOZ, une équipe qui entame sans complexe sa deuxième saison parmi l'élite

Le Rapid Club Oued Zem (RCOZ) qui a réalisé en 2017, un exploit historique en accédant à la D1, cherchera cette saison à confirmer cette performance, misant surtout sur la Coupe du Trône 2017-2018.

Dans une déclaration à la MAP, son président, Amine Nouara, indique que son équipe se fixe d'abord l'objectif de rester dans ''la cour des grands'', en tentant de réaliser des scores lui permettant de figurer au moins parmi les 10 premières équipes de la Botola Pro. Pour ce faire, il met en avant la cohésion des joueurs de l'équipe et leur farouche détermination à relever le challenge même face aux gros calibres, et ce, malgré l'insuffisance des moyens dont dispose le club, selon lui.

Il a évoqué, par ailleurs, le recrutement de nombreux joueurs pour remplacer les partants, entre autres, Yassine Bassaine (arrière droit) recruté par le Hassania Union Sport d'Agadir (HUSA), le milieu de terrain Taoufiq Safsafi (FAR) ou encore le portier Mohamed Boujad qui évoluera cette saison dans les rangs du Mouloudia Club d'Oujda.

Parmi les nouvelles recrues, il cite notamment les attaquants Walid Khladouni (ex-MAT), Hicham Al Aroui (ex-FUS) ainsi que les défenseurs Najib Koumia (ex-OCK) et Youssef Ouchouia (ex-FAR). Au total, ces opérations ont coûté au club environ 7 millions de dirhams.

Cela dit, le président déclare ne pas vouloir miser uniquement sur ces nouveaux arrivants, car, pour lui, il s'agit de préparer la relève localement en formant les jeunes footballeurs et même en donnant l'occasion aux jeunes espoirs de jouer lors des matchs de la Botola Pro comme l'attaquant Mohcine Bouaagad (21 ans) et Noureddine Bensaâdoune (20 ans), un milieu de terrain qui impressionne déjà par son jeu.

Sur ce registre, il insiste sur l'importance de la formation des footballeurs de demain dans cette ville jadis surnommée ''Le Petit Paris'', supervisée par le directeur technique Mohamed Ijjay, déplorant, cependant, les insuffisances en infrastructures sportives. Il appelle, en conséquence, à la création d'un centre de formation, à la réhabilitation du stade municipal (augmentation de la capacité d'accueil et remplacement de la pelouse synthétique par une autre naturelle) ainsi qu’à la construction d'un terrain annexe pour les entraînements et autres activités.

Tout en se disant satisfait du classement de son équipe pour sa première participation parmi l'élite lors de la saison écoulée (10ème rang), en comptant aussi sur l'appui conséquent des autorités de la ville, des sponsors et surtout le soutien des supporters malgré l'augmentation cette année du prix du ticket d'entrée au stade, ce médecin à la tête du club depuis 2016, ne cache pas ses ambitions de voir le RCOZ dans le dernier carré de la Coupe du Trône et pourquoi pas soulever ce trophée très convoité. D'autant que le club a atteint la demi-finale lors de la saison 1983-1984 au détriment du RCA. Sans complexe, il dit que son équipe voudrait récidiver contre le mythique club de Casablanca. Et d’ajouter que le RCOZ ne s'est jamais incliné chez lui face au RCA.

Rapid Oued Zem qui s'est facilement imposé mardi soir face au Widad Témara (5-0), affrontera au prochain tour le Raja de Casablanca. Si le RCOZ remporte son match de quart de finale, il aura à jouer contre le vainqueur du match opposant le Wydad de Fès au Stade Marocain.