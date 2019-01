Le RCOZ confirme devant la RSB

Pour le compte de la dernière journée de la phase-aller du Botola Pro Maroc Telecom, le Rapide Club d’Oued-Zem a reçu la Renaissance sportive de Berkane, au stade municipal d’Oued-Zem devant des gradins archicombles. Les supporters qui ont bradé le froid pour venir soutenir leur équipe n’ont pas été déçus. En effet, le RCOZ a démenti tous les pronostics et battu la RSB par deux réalisations à une.

Dès le coup d’envoi, les locaux se ruent à l’attaque et portent le danger dans le camp adverse. Ainsi, à la 12ème minute, les hommes de Tarek Mostafa bénéficient d’un coup franc bien botté par El Aroui, le Malien, Abdellah Diarra, d’un superbe heading, loge le cuir au fond des filets de Mhamdi. Les Oranges ripostent à la 22’ par un tir mal cadré d’Ouidar. Le coach Jaouani exhorte ses joueurs à se rebiffer, toutefois ces derniers sont incapables de soutenir le rythme effréné des coéquipiers de Diarra qui vont doubler la mise à la 27’ par le biais de Boudali. Ce deuxième but rassure les Ouedzamis et sème le doute dans le camp berkani.

En deuxième période, les locaux, moral au beau fixe, tentent de gérer le match tandis que les visiteurs, désireux de revenir au score, essayent d’accélérer le rythme et d’inquiéter le gardien El Iyadi par des tirs de loin, sans pour autant réussir à déstabiliser ce dernier, impérial dans ses interventions.

L’entrée d’Abdessamad Lmoubaraky donne un peu de tonus et de vivacité à l’attaque de la RSB. Ainsi, à la 76’, les hommes de Jaouani et consécutif à un coup franc, à 19 m des buts d’El Iyadi, Lmoubaraky, d’un tir sec, réduit le score pour les siens. Ce but donne des ailes aux Berkanis qui exercent un pressing constant sur le Rapide, mais leurs assauts buttent contre une défense soudée autour d’un portier vigilant. Après des arrêts de jeu qui ont connu des accrochages entre les joueurs, l’arbitre Sabri renvoie les 22 protagonistes aux vestiaires sur le score de deux buts à un. Cette précieuse victoire du RCOZ lui permet d’améliorer son classement et d’affronter les matchs retour avec plus de sérénité.