Le Qatar accueillera le Mondial des clubs en février 2021

Le Qatar accueillera en février 2021 la Coupe dumonde des clubs 2020,reportée en raison du coronavirus, un test important avant la tenue du Mondial-2022 de football dans l'émirat, a annoncé la Fifa mardi. "La Coupe du monde des clubs de la Fifa 2020 se tiendra désormais du 1er au 11 février 2021 auQatar", a déclaré l'instance dans un communiqué. "La Fifa et le pays hôte fourniront les garantiessanitaires nécessaires à la santé et à la sécurité de tous les participants", poursuit-elle. La compétition était initialement programmée en décembre 2020 mais a "indirectement subi les effets de la pandémie carles compétitions continentales de clubs, qualificatives pour l'événement, ont été touchées", a expliqué la Fifa. Avec l'introduction de protocolesstricts et la reprise des compétitions, le dernier club participant sera désigné fin janvier 2021, permettant ainsi de déterminer le programme du tournoi de février. La Coupe du monde des clubs réunit les équipes championnes des six confédérations continentales ainsi que le champion du pays organisateur. En 2019, le club anglais de Liverpool avait remporté le trophée après avoir battu les Brésiliens de Flamengo en finale 1-0, déjà au Qatar.