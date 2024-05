Le Prix de l'Excellence de l’APM attribué à l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif

La 18ème Session plénière de l'Assemblée parlementaire de la Méditerranée (APM) a décerné, mercredi à Braga (Portugal), le Prix de l'Excellence de l’APM à l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, bras exécutif du Comité Al-Qods, présidé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI.



Ce Prix constitue une reconnaissance des services et des efforts précieux déployés par l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif en faveur de l’action humanitaire et sociale concrète sur le terrain, qui va de pair avec le processus politique et juridique de la cause palestinienne, dans lequel la diplomatie marocaine, sous la conduite de Sa Majesté le Roi, joue un rôle de leadership et humanitaire reconnu pour sa constance et la noblesse de son objectif.



Cette distinction a été décernée en marge des travaux de la 18ème Session plénière de l'Assemblée parlementaire de la Méditerranée (APM), présidée par le président de la Chambre des conseillers, Enaam Mayara, en sa qualité de président de cette organisation parlementaire régionale.



Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la contribution du Royaume du Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, à l'édification de ponts de compréhension entre les peuples de la région euro-méditerranéenne, à travers la promotion des valeurs de respect mutuel, de coexistence, de coopération et de solidarité.

Le Prix de l'Excellence sera remis à l'Agence lors de la deuxième édition du Forum économique parlementaire de Marrakech, qui sera organisé par la Chambre des conseillers du Royaume du Maroc et l'Assemblée parlementaire de la Méditerranée (APM), les 11 et 12 juillet dans la ville ocre.



Les travaux de la 18ème session plénière de l'APM se sont ouverts mercredi à Braga, sous la présidence de M. Mayara, en présence notamment du président portugais, Marcelo Rebelo de Sousa, du président de l'Assemblée nationale du Portugal, José Pedro Aguiar-Branco, ainsi que de représentants des pays membres et des organisations internationales, de chercheurs, de diplomates et de représentants du secteur privé.



Cette session, qui se tient dans un contexte régional marqué par des défis multidimensionnels, aborde des thèmes et questions d'actualité à travers des recommandations et résolutions élaborées dans le cadre des commissions permanentes spécialisées de l’APM, notamment sur les questions de la migration, de la sécurité, du terrorisme, de la traite des êtres humains, de la transition économique, industrielle et énergétique, du changement climatique, de la numérisation et de l'intelligence artificielle.