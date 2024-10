Le Président français en visite d’Etat au Royaume à l’invitation de SM le Roi

Le Président de la République Française, S.E.M. Emmanuel Macron, et son épouse Mme Brigitte Macron sont arrivés, lundi en fin d'après-midi à Rabat, pour une visite d'Etat au Royaume du Maroc, à l'invitation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.



A leur arrivée à l'aéroport de Rabat-Salé, le Chef de l'Etat français et Mme Brigitte Macron ont été accueillis par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, qui était accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, de SAR le Prince Moulay Rachid et de LL.AA.RR les Princesses Lalla Khadija et Lalla Meryem.



SM le Roi, accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan et de SAR le Prince Moulay Rachid, et Son illustre hôte ont gagné la tribune d'honneur pour saluer les couleurs nationales au son des hymnes nationaux des deux pays, alors qu'une salve de 21 coups de canon retentissait en signe de bienvenue au Président français.



SM le Roi, accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan et de SAR le Prince Moulay Rachid, et le Chef de l'Etat français ont, par la suite, passé en revue un détachement de la Garde Royale qui rendait les honneurs.



A l'entrée du Salon Royal de l'aéroport de Rabat-Salé, le Chef de l'Etat français et Mme Brigitte Macron ont été conviés à la traditionnelle cérémonie d'offrande de lait et de dattes.

Après une brève pause, le cortège des deux Chefs d'Etat s'est dirigé vers le Palais Royal de Rabat. Les habitants des villes de Salé et de Rabat se sont massés tout au long de l’itinéraire emprunté par le cortège officiel pour exprimer leur joie en ce premier jour de cette visite d'Etat qui ne manquera pas d’ajouter un nouveau jalon à l’édifice des relations séculaires d’amitié unissant les deux pays et les deux peuples.



Les principales artères empruntées par le cortège Royal ont été pavoisées de drapeaux marocains et français.

Dans un grand geste de communion et de spontanéité, SM le Roi a bien voulu arrêter le cortège pour se prêter, avec le Président français, à un bain de foule sous les vivats des citoyens en liesse.



Arrivé à la porte "Bab Assoufara", le cortège de SM le Roi et de Son illustre hôte a été escorté par la fanfare et la cavalerie de la Garde Royale jusqu'à la Place du Méchouar du Palais Royal.



Cette troupe de la Garde Royale, qui escorte le cortège de SM le Roi lorsque le Souverain accueille des hôtes de marque, a conféré un caractère distingué à cette cérémonie officielle et populaire réservée au Président français dans la capitale du Royaume, à la mesure des liens profonds unissant le Maroc et la France.



A la Place du Méchouar, le Président français Emmanuel Macron a été salué par le chef du gouvernement, les présidents des deux Chambres du Parlement, les conseillers de SM le Roi, le président délégué du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, premier-président de la Cour de Ccassation, le procureur général du Roi près la Cour de cassation, président du ministère public, les membres du gouvernement, le haut-commissaire au plan, le haut-commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l'Armée de libération, le président de la Cour constitutionnelle, la présidente de la Cour des comptes, le président du Conseil économique, social et environnemental, le secrétaire général du Conseil supérieur des oulémas, le président du Conseil supérieur de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique, la présidente du Conseil national des droits de l'Homme, le médiateur du Royaume, la présidente de la Haute autorité de la communication audiovisuelle, le président du Conseil de la concurrence, le président de l’Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption, le président du Conseil Royal consultatif pour les affaires sahariennes et le chambellan de SM le Roi.



Le Chef de l'Etat français a également été salué par le directeur de la Cour Royale, les chargés de mission au Cabinet Royal, le doyen du corps diplomatique accrédité au Maroc, les chefs des missions diplomatiques européennes accrédités au Maroc, les officiers supérieurs de l'Etat-Major Général des Forces Armées Royales, le directeur général de la Sûreté nationale et directeur général de la Surveillance du territoire et le directeur général des Etudes et de la documentation, ainsi que par le wali de la région de Rabat-Salé-Kénitra, gouverneur de la préfecture de Rabat et les élus de la région.



Par la suite, SM le Roi Mohammed VI a été salué par les membres de la délégation officielle française accompagnant le Président Emmanuel Macron lors de cette visite, composée notamment de M. Bruno Retailleau, ministre de l’Intérieur, Mme Anne Genetet, ministre de l’Education nationale, M. Jean-Noël Barrot, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, Mme Rachida Dati, ministre de la Culture, M. Sébastien Lecornu, ministre des Armées et des Anciens combattants, M. Antoine Armand, ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie, Mme Annie Genevard, ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de la Forêt, M. Patrick Hetzel, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Mme Olga Givernet, ministre déléguée auprès de la ministre de la Transition écologique, de l'Énergie, du Climat et de la Prévention des risques, chargée de l'Énergie.



Elle comprend également M. Thani Mohamed Soilihi, Secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, chargé de la Francophonie et des Partenariats internationaux, Mme Naïma Moutchou, députée du Val-d’Oise (4ème circonscription) et vice-présidente de l’Assemblée nationale, M. Bruno Fuchs, député du Haut-Rhin (6ème circonscription) et président de la Commission des affaires étrangères, M. Karim Ben Cheikh, député des Français établis hors de France (9ème circonscription) et ancien président du Groupe d’amitié France-Maroc de l’Assemblée nationale, M. Christian Cambon, sénateur du Val-de-Marne (Île-de-France) et président du Groupe d’amitié France-Maroc du Sénat, ainsi que plusieurs personnalités des mondes des affaires, de la culture et du sport.



SM le Roi Mohammed VI a aussi été salué par Christophe Lecourtier, ambassadeur de France au Maroc, ainsi que par les membres de l’ambassade de France à Rabat.



Le Chef de l'Etat français a été ensuite salué par les membres du comité d'honneur, qui comprend notamment la ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, Mme Fatima Ezzahra El Mansouri, et l’ambassadeur de SM le Roi à Paris, Mme Samira Sitail.



Les deux Chefs d'Etat ont gagné le Cabinet Royal où Sa Majesté le Roi Mohammed VI, accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, de SAR le Prince Moulay Rachid, et de LL.AA.RR les Princesses Lalla Khadija et Lalla Meryem, et le Président de la République Française, S.E.M. Emmanuel Macron, et son épouse Mme Brigitte Macron ont posé pour une photo de famille.