Le Président de la Chambre des représentants reçoit une délégation parlementaire indonésienne

Le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, a reçu, jeudi au siège du Parlement à Rabat, une délégation de la commission de la coopération parlementaire internationale du Parlement indonésien, présidée par Siti Hediati Hariadi, vice-présidente de ladite commission.

Au début de cette rencontre en présence d’Essaïd Ameskane, président du groupe d’amitié parlementaire maroco-indonésien et de l’ambassadeur d’Indonésie à Rabat, Habib El Malki a affirmé que cette visite contribuera au renforcement des relations d’amitié historiques liant les deux pays et leurs peuples. Et de rappeler que les relations diplomatiques entre le Maroc et l’Indonésie remontent aux années 50 du siècle passé quand l’Indonésie avait joué un rôle important en soutenant la lutte des peuples africains pour l’indépendance.

Le président de la Chambre des représentants a mis en relief également le rôle géostratégique vital de l’Indonésie quant à garantir les conditions de sécurité et de stabilité dans la région, évoquant qu’elle est considérée comme une force émergente au niveau asiatique et international.

Habib El Malki a fait part aussi de la volonté du Maroc de rendre le Forum afro-asiatique un espace de renforcement des opportunités de dialogue et de coopération et de contribution à la renaissance des pays d’Afrique et d’Asie. Et de poursuivre que le Maroc, sous la conduite de S.M le Roi Mohammed VI, estime que la coopération Sud-Sud est l’un des piliers de sa politique étrangère visant à affermir la coopération entre les Etats, à accélérer l’intégration économique et à ouvrir de nouveaux horizons pour les peuples de la région, et ce tout en soulignant l’importance de la coopération parlementaire pour la réussite de ce processus.

Pour sa part, la présidente de la délégation indonésienne, Siti Hediati Hariadi, a déclaré que cette visite a pour objectif de consolider les relations entre les deux pays frères, et ce aux niveaux politique, économique, culturel et parlementaire. Tout en évoquant la qualité des membres de sa délégation constituée de toutes les composantes politiques représentées au Parlement d’Indonésie. Elle a souligné que les relations commerciales et économiques entre les deux pays se doivent de se développer pour être à la hauteur des relations historiques et politiques qui lient le Maroc et l’Indonésie.

Siti Hediati Hariadi a, par ailleurs, salué le retour du Maroc à l’Union africaine qui contribuera certainement à la stabilité du continent. De même qu’elle a remercié le Maroc pour son soutien à l’Indonésie pour faire partie des membres permanents du Conseil de sécurité et pour le rôle joué par la Chambre des représentants marocaine pour faire connaître la question des Rohingyas au niveau de l’Union parlementaire internationale.

La présidente de la délégation a également confirmé le soutien du Parlement indonésien à la Chambre des représentants du Maroc en vue d’adhérer à l’Association parlementaire des pays de l’Asie de l’Est en qualité d’observateur.