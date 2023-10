Le Premier secrétaire souligne l'importance cruciale du secteur de la santé dans la mise en œuvre du nouveau modèle de développement

Driss Lachguar

Au sein de l'Internationale Socialiste, l'USFP s'est engagé à soutenir la Palestine et à défendre les droits du peuple palestinien

Ce samedi 28 octobre 2023, dans la grande salle archi-comble du siège central de l’USFP à Rabat, le Premier secrétaire du parti, Driss Lachguar, a présidé, les travaux du congrès national du secteur ittihadi de la santé, placé sous le thème « Un système national de santé fort, pilier de l’Etat social ».La séance d'ouverture a été marquée par la présence de près de 700 congressistes représentant les différentes régions et les différentes catégories du secteur de la santé (enseignants, médecins, infirmiers, techniciens et fonctionnaires), des membres du Bureau politique, Mehdi Mezouari et Ahmed El Aked, du président du Groupe socialiste à la Chambre des représentants, Abderrahim Chahid, du secrétaire général de la FDT, Youssef Aidi, ainsi que de Karim Belmokadem, secrétaire général du Syndicat national de la santé publique affilié à la FDT (SNSP-FDT).Dans son discours d’ouverture, Driss Lachguar a souligné l'importance du contexte dans lequel se tient ce Congrès national, notamment à la veille de la «Journée de fidélité» en hommage aux martyrs qui ont lutté pour la libération, l'unité, l’édification de l'Etat et la démocratisation des institutions du pays.Le Premier secrétaire du parti a également affirmé que ce congrès se tient dans le contexte des conséquences du séisme dévastateur qui a frappé notre pays, notant que «les luttes de nos martyrs ont fait du Maroc ce qu'il est aujourd'hui, avec la diffusion des valeurs d'unité, de solidarité, de fidélité, de justice, de liberté et d'égalité, des valeurs qui ont émergé lors du séisme, montrant l’élan de solidarité du peuple marocain et ont ébloui le monde ».Driss Lachguar a souligné que ce congrès se tient également dans un contexte international marqué par les massacres quotidiens contre le peuple palestinien à Gaza, ce qui soulève, selon lui, la question de la paix et de la sécurité à l’adresse de la communauté internationale, ajoutant que le monde a été témoin des actes commis par Israël à Gaza, allant jusqu’à la coupure d'Internet et des communications, sous les yeux de la communauté internationale.Dans ce contexte, Driss Lachguar a indiqué : « Plus de cent pays ont voté à l'ONU en faveur d'un cessez-le-feu immédiat et de la fin de la guerre en Palestine, tandis qu'Israël continue de bombarder et d'utiliser des bombes et des gaz contre le peuple palestinien ».Il a rappelé que le Maroc soutient fermement la cause palestinienne, comme en témoignent les communiqués du ministère des Affaires étrangères et l'aide humanitaire envoyée par S.M le Roi Mohammed VI en Palestine. Il a également salué l'engagement clair de Pedro Sánchez, le chef du Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE), en faveur d'un cessez-le-feu lors d'une réunion au Parlement européen.Le Premier secrétaire a en outre indiqué que l'USFP, au sein de l'Internationale Socialiste, s'est engagé à soutenir la Palestine et à défendre les droits du peuple palestinien. Il a déclaré que le monde est confronté à la question de savoir si Israël reconnaît l'Etat de Palestine et les droits des Palestiniens, une question qu'Israël tente toujours d’ignorer, mettant en avant que la victime aujourd'hui est le peuple palestinien et ses droits légitimes, et non l'inverse comme certains voudraient le faire croire. Il a affirmé que l’USFP a contribué, dans le cadre de ses activités internationales et régionales, à soutenir la cause palestinienne et à défendre les droits du peuple palestinien.En ce sens, le dirigeant ittihadi a rappelé la récente réunion du Forum international des jeunes parlementaires socialistes et sociaux-démocrates présidé par El Hassan Lachguar. Au cours de cette réunion, les participants ont dénoncé le ciblage des civils et assuré que cela ne conduirait ni à une solution à la question palestinienne ni à la fin de l'occupation israélienne.Concernant le secteur de la santé, Driss Lachgar a mis l’accent sur l'importance cruciale du secteur de la santé dans la mise en œuvre du nouveau modèle de développement, notant que cela nécessite la création d'un système de santé national solide, doté de ressources financières importantes, ainsi qu'une attention particulière portée aux ressources humaines travaillant dans ce secteur.Il a également rappelé que S.M le Roi Mohammed VI a lancé le chantier de la réforme du système de santé et de généralisation de la protection sociale. «Nous avons considéré cette initiative Royale comme une révolution sociale silencieuse et appelé à sa mise en œuvre pour garantir la protection sociale et la couverture santé pour toutes les couches de la population marocaine », a-t-il mis en exergue. Et le dirigeant ittihadi d’ajouter : « Ce projet royal est allé au-delà du seuil des revendications sociales de toutes les parties politiques et syndicales au Maroc, et l’USFP, en tant que parti social-démocrate, ne peut que soutenir ce projet Royal pour lequel il a longtemps milité ».Pour Lachguar, le secteur de la santé est devenu stratégique compte tenu des enjeux nationaux actuels, ce qui rend essentielle l'augmentation du budget alloué à ce secteur, avec une hausse annuelle de 10% par rapport au budget alloué dans les lois de Finances antérieures, mettant l’accent également sur l'importance d'accorder une attention particulière aux ressources humaines, en ce qui concerne l'équité salariale, les incitations, la formation et la promotion, car le secteur de la santé est confronté à une forte concurrence internationale pour éviter l’exode des professionnels de la santé et des employés du secteur.Dans ce contexte, Driss Lachguar a appelé le SNSP et la FDT à défendre les conditions matérielles et professionnelles des travailleurs dans le secteur de la santé, rappelant les sacrifices énormes consentis par les professionnels de la santé pendant la crise de Covid-19 et le récent tremblement de terre d'Al Haouz. Selon lui, leurs sacrifices et leurs abnégations ne doivent pas passer sous silence.Il a également souligné la nécessité de s'adresser au ministère de la Santé pour élaborer un nouveau statut pour les professionnels de la santé et mettre en place une politique incitative pour améliorer leur situation.Le Premier secrétaire a par ailleurs exhorté les participants au congrès à élire un outil organisationnel pour défendre les intérêts des professionnels de la santé et préserver leurs acquis.Par ailleurs, le dirigeant ittihadi a exprimé la volonté de l’USFP de contribuer au succès de ce projet Royal, mettant en exergue que le parti, soit au gouvernement ou dans l'opposition, s’engage à le suivre, et à lutter contre tous les dysfonctionnements qui pourraient entraver sa mise en œuvre.Pour sa part, Youssef Aidi, membre du Bureau politique et secrétaire général de la FDT, a mis l’accent sur l’importance de la tenue de ce congrès, qui s’inscrit dans le cadre du renforcement des secteurs professionnels du parti, ajoutant qu’il s'agit d'un secteur social stratégique, en raison des défis actuels auxquels le pays est confronté.Par ailleurs, Karim Belmekadem, secrétaire général du SNSP, a affirmé que le droit à la santé est un droit constitutionnel, et que l'Etat a le devoir de garantir ce droit fondamental en fournissant un système de santé national doté de ressources matérielles et humaines adéquates pour offrir des soins de santé et des traitements nécessaires à toutes les couches de la société marocaine.Il a estimé que le slogan du congrès reflète l’entière adhésion du secteur ittihadi de la santé au chantier Royal concernant la protection sociale.Les congressistes ont élu à l’unanimité Karim Belmokadem coordinateur national du secteur ittihadi de la santé, ainsi qu’un conseil de coordination national.A rappeler que la tenue du congrès du secteur ittihadi de la santé s’inscrit dans le cadre de la dynamique organisationnelle lancée par la direction de l’USFP, après le 11ème Congrès national du parti, ainsi que de la mise en œuvre des décisions de ses instances nationales visant à la restructuration organisationnelle des secteurs du parti pour revitaliser et renforcer l'outil partisan. En ce sens, des congrès ont récemment été tenus concernant divers secteurs du parti, tels que les avocats, l'enseignement supérieur, les ingénieurs, etc.