Le Premier secrétaire s’entretient avec l’ambassadrice de l’UE au Maroc

Le Premier secrétaire de l’USFP, Driss Lachguar, a reçu jeudi dernier l’ambassadrice de l’Union européen au Maroc, Claudia Wiedey, qui était accompagnée du responsable des affaires générales à la représentation européenne.

Lors de cette rencontre, les deux parties ont passé en revue les questions communes entre le Maroc et l’UE et les moyens de renforcer la coopération et le partenariat entre les deux parties notamment dans le domaines du développement durable comme l’enseignement, la santé et les libertés individuelles.

Claudia Wiedey a affirmé que l’Europe considère le Maroc comme un partenaire stratégique vu sa position et son rôle dans la lutte contre la traite humaine et contre le terrorisme. En plus, elle a souligné que la stabilité institutionnelle et sécuritaire favorise le climat d’investissement.

Pour sa part, Driss Lachguar a affirmé que l’USFP a participé au développement des relations avec l’Europe depuis qu’il a été dans l’opposition, vu ses relations privilégiées au sein de l’Internationale socialiste et au niveau de plusieurs autres organisations internationales comme l’Alliance progressiste.

Le dirigeant ittihadi a mis l’accent sur la nécessité de développer les relations entre le Maroc et l’UE, ajoutant que le Royaume joue un rôle important dans le rapprochement entre l’Afrique et l’Europe, et affirmant que l’USFP a contribué à renforcer les relations entre les deux parties à travers l’action parlementaire, la diplomatie parallèle et les organisations de la société civile comme l’Association des économistes marocains, entre autres.

Il convient de rappeler que le Premier secrétaire de l’USFP était accompagné lors de cette rencontre par Mehdi Mezouari, membre du Bureau politique et Khaoula Lachguar, membre du Conseil national du parti de la Rose.