Le Premier secrétaire reçoit une délégation de la Coalition sahraouie pour la défense des victimes de la priso

Le Premier secrétaire de l’USFP, Driss Lachguar, a reçu, récemment au siège du parti à Rabat, une délégation de la Coalition sahraouie pour la défense des victimes de la prison Errachid à Tindouf.



A pris part à cette réunion, Essalek El Moussaoui, membre du Bureau politique et parlementaire représentant la ville de Laâyoune. La délégation de la Coalition, quant à elle, comprenait son président, Ahmed Lekher, et son secrétaire général, Ali Salem Essouih.



Cette rencontre a été l’occasion d’échanger les points de vue sur des questions liées aux droits de l’Homme et aux violations constatées dans les camps de Tindouf, situés sur le territoire algérien, notamment celles perpétrées à la prison Errachid.



La délégation de la Coalition a présenté un aperçu des activités de l’association, tant au Maroc qu’à l’étranger. Il a été convenu de renforcer la coopération afin de mettre en lumière les dossiers relatifs aux droits humains, concernant les victimes et les graves violations qu’elles ont subies.



Il a également été décidé d’organiser une exposition sur les victimes, les lieux des violations et les noms des responsables de ces exactions. En outre, un travail de sensibilisation et médiatique sera mené pour traiter ces violations, notamment à travers l’organisation d’un colloque sur les droits humains. Ce dernier visera à sensibiliser l’opinion publique nationale et internationale quant à l’ampleur des violations et à renforcer le soutien aux revendications des victimes.