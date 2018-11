Le Premier secrétaire reçoit une délégation de l’Organisation de solidarité afro-asiatique

Ainsi que nous l’avions annoncé dans notre édition de vendredi, le Premier secrétaire de l’USFP, Driss Lachguar, a reçu jeudi au siège central du parti à Rabat, le président de l’Organisation de solidarité afro-asiatique (OSPAA), Dr Hilmi Hadidi, et la délégation de la commission l’accompagnant et faisant partie de la commission de solidarité égyptienne, à savoir Nabil Zaki, dirigeant du Parti du Rassemblement et Issam Chihi du parti Alwafd.

Lors de cette rencontre, les deux parties ont mis l’accent sur l’importance de la poursuite de la lutte via l’OSPAA pour la défense des valeurs de paix et de solidarité. Elles ont rappelé à cet égard les nobles objectifs qui animent cette organisation fondée par le martyr Mehdi Ben Barka, tout en insistant sur la nécessité de mettre sur pied de nouveaux mécanismes en adéquation avec les différents changements que connaît le monde aujourd’hui.

Hilmi Hadidi a, dans ce cadre, salué l’initiative de S.M le Roi Mohammed VI appelant à un dialogue franc et direct avec l’Algérie en vue de mettre fin aux différends entre les deux pays et souligné que ladite initiative s’accord avec les recommandations de l’OSPAA appelant à la paix et la solidarité et que le fait de mettre fin aux conflits constitue l’un des principes fondamentaux de cette organisation.

Le Premier secrétaire de l’USFP a, pour sa part, souhaité la bienvenue aux participants, tout en soulignant que l’USFP est l’un des fondateurs de cette organisation et qu’il suit de près sa situation, notamment la lutte menée par sa présidence en vue de continuer à remplir sa mission.