Le Portugal surclasse l'Algérie

Le Portugal s'est imposé très largement face à l'Algérie (3-0), jeudi, au Estádio da Luz à Lisbonne, en match de préparation à la Coupe du monde.

La première mi-temps a donné le ton de la rencontre avec un but de Gonçalo Guedes à la 17e minute tandis que Bruno Fernandes a accentué l'écart à la 37e minute. Très solide sur l'ensemble du match, Gonçalo Guedes s'est même offert un doublé en marquant à la 55e minute.

A l’issue de cette rencontre, le sélectionneur du Portugal, Fernando Santos, a fait la déclaration suivante : "On a fait de bonnes choses, mais il y a encore beaucoup de choses à améliorer. L'équipe s'est toujours montrée compacte, avec de bons mouvements offensifs et en réagissant bien lorsque nous perdions le ballon. Nous ne sommes pas encore au niveau. C'est pendant la Coupe du monde que nous allons grandir. Je n'ai jamais vu une équipe à son maximum d'entrée de jeu. Il va falloir progresser et faire quelques réglages."

Le Portugal figure dans le groupe B en compagnie du Maroc, de l'Espagne et de l'Iran.