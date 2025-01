Le Parlement de la CEMAC réitère son soutien constant à la marocanité du Sahara 

Le président du Parlement de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC), Evariste Ngamana, a réitéré, lundi à Rabat, le soutien constant de ce groupement à la marocanité du Sahara.



Cette position a été exprimée par M. Ngamana lors de ses entretiens avec le président de la Chambre des conseillers, Mohamed Ould Errachid, indique un communiqué de la Chambre, affirmant que le président du Parlement de la CEMAC a salué, à cette occasion, la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI "pour réaliser l'unité, la solidarité et l'intégration africaine".



Cette réunion a été l'occasion pour les deux parties d'examiner les différents aspects de la coopération établie entre le Maroc et la CEMAC, outre les questions régionales et continentales d’intérêt commun. Dans ce sillage, les deux parties ont mis en avant la profondeur des liens maroco-africains et des relations bilatérales et multipartites entre le Royaume et la CEMAC, relevant que cette visite ouvre des horizons prometteurs en faveur du renforcement de la coopération de manière à servir les intérêts des parties et les aspirations de leurs peuples à davantage de progrès commun et à une plus grande solidarité dans le cadre du partenariat gagnant-gagnant et de la coopération Sud-Sud.



Les défis auxquels le continent africain est confronté requièrent, plus que jamais, le renforcement de la coopération, l’intensification des efforts et la mise en œuvre des approches collectives favorisant la solidarité et le soutien mutuel, souligne le communiqué.



Dans ce sens, le président de la Chambre des conseillers a mis l'accent sur l'importance de la diplomatie économique et la mise à profit des opportunités offertes aux deux parties en vue de promouvoir les relations bilatérales, soulignant la présence économique distinguée et les investissements du Royaume sur le continent africain, y compris dans les pays de la Communauté, le but étant "d'accroître les échanges commerciaux, de soutenir l'intégration économique et l'intégration régionale, d'accélérer la coopération financière et monétaire et de donner une nouvelle impulsion aux liens dans d’autres domaines vitaux, notamment les énergies renouvelables et la pêche maritime".



De son côté, le président de la CEMAC a réitéré ses remerciements et sa gratitude pour l'invitation à effectuer cette visite de haut niveau au Maroc, saluant la vision éclairée de Sa Majesté le Roi et Ses efforts soutenus pour donner corps à la solidarité africaine et l'intégration régionale. M. Ngamana a également fait part de sa pleine disposition à œuvrer davantage en vue de renforcer les liens solides entre le Royaume et les pays de la Communauté, rappelant les rôles importants de la CEMAC, notamment dans le domaine de la diplomatie parlementaire.



Par ailleurs, le responsable africain a souligné l’engagement du Parlement de la CEMAC, aux côtés des dirigeants des États, à rapprocher les visions entre les peuples et à approfondir la coopération bilatérale et multilatérale, relevant les retombées positives pour les six pays membres de la Communauté dans le cadre de leur coopération avec le Maroc, particulièrement dans les secteurs de l'énergie, des infrastructures et diplomatique.



M. Ngamana s'est félicité, à cet égard, des initiatives d'envergure lancées sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi "en vue de renforcer la coopération africaine multilatérale", à travers la valorisation de l'espace atlantique-africain et la réalisation du Gazoduc Maroc-Nigeria. Il a aussi fait remarquer que le soutien de la CEMAC à ces projets prendra de l'ampleur à l’avenir, dans le sillage de l’adhésion prévue de cinq autres pays à la Communauté.