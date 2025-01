Le Panama tourne définitivement la page de la pseudo-“rasd” et nomme une nouvelle ambassadrice au Maroc

Dans une atmosphère empreinte de symbolisme et de renouveau diplomatique, la nouvelle ambassadrice du Panama au Maroc, Mme Isbeth L. Queil Murcia, a officiellement entamé ses fonctions lundi à Rabat.



Portant l’élégance du protocole et l’ambition d’un partenariat renouvelé, elle a présenté, au ministre des Affaires étrangères marocain, Nasser Bourita, les copies figurées de ses lettres de créance, marquant ainsi une étape significative dans les relations entre les deux nations.



Cette nomination, qui intervient au lendemain de la décision historique du Panama de suspendre ses relations avec la pseudo-«rasd», reflète un tournant stratégique dans la politique extérieure panaméenne. Annoncée le 21 novembre dernier, cette rupture avec l’entité fantoche illustre l’alignement progressif de la diplomatie panaméenne sur des principes en phase avec les positions du Maroc concernant le différend artificiel sur le Sahara marocain.



Mme Queil Murcia n’est pas une inconnue dans le paysage diplomatique international. Avant de prendre ses nouvelles fonctions, elle a occupé le prestigieux poste de directrice générale de la politique extérieure de son pays, en plus d’avoir été représentante adjointe du Panama auprès des Nations unies. Forte de cette riche expérience, elle incarne une voix autorisée et respectée sur la scène internationale, prête à jouer un rôle crucial dans le raffermissement des relations bilatérales avec le Maroc.



Cette arrivée s’inscrit dans une dynamique prometteuse amorcée quelques jours plus tôt, lors d’une réunion virtuelle entre Nasser Bourita et son homologue panaméen, Javier Eduardo Martinez-Acha Vasquez, tenue le 27 novembre. Les deux chefs de la diplomatie ont exprimé leur volonté mutuelle d’insuffler une nouvelle vitalité aux relations bilatérales, en mettant l’accent sur la coopération économique.



Dans une déclaration conjointe, ils ont annoncé l’élaboration d’une feuille de route de coopération, destinée à structurer de manière opérationnelle les axes stratégiques de cette collaboration. Ce document sera le socle d’un partenariat orienté vers le commerce et l’investissement, deux leviers clés pour consolider les liens entre Rabat et Panama City.



Les ambitions économiques entre les deux pays ne sont pas anodines. En renforçant leurs échanges commerciaux et en développant des partenariats d’investissement, le Maroc et le Panama entendent bâtir une coopération mutuellement bénéfique. Pour Rabat, cette alliance constitue une opportunité de s’étendre davantage vers l’Amérique latine, région stratégique pour ses aspirations diplomatiques et économiques. De son côté, le Panama, véritable carrefour du commerce mondial grâce à son canal mythique, pourra bénéficier de l’expertise marocaine, notamment dans les secteurs des énergies renouvelables, de l’agriculture et de l’industrie.



M.O