Le PM palestinien salue les efforts soutenus de Sa Majesté le Roi en faveur de la cause palestinienne

Le Premier ministre, ministre des Affaires étrangères de l’Etat de Palestine, Mohammad Mustafa, a exprimé, jeudi à New York, ses remerciements et sa gratitude à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, pour Ses efforts soutenus en faveur du peuple palestinien.



“Je voudrais renouveler mes remerciements à Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour Ses efforts soutenus en faveur du peuple palestinien”, a déclaré M. Mustafa à la presse, à l’issue d’un entretien avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, en marge de la 79e Assemblée générale de l’ONU.

Le Premier ministre palestinien s’est réjoui notamment des efforts “inlassables” que le Maroc déploie en faveur de la Ville Sainte, à travers l’Agence Bayt Mal Al-Qods.



M. Mustafa a indiqué que sa rencontre avec M. Bourita a été l’occasion notamment d’évoquer les développements au Proche-Orient, et l’urgence d’un cessez-le-feu pour stopper le cycle de violences dans la région.