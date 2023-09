Le PCNS lance trois initiatives solidaires

Le Policy Center for the New South (PCNS), conscient de la dimension tragique des conséquences du séisme d’Al Haouz et animé par le devoir de solidarité nationale, a lancé trois initiatives solidaires.



Il s'agit d'une offre de stage-formation, d'un programme d'immersion et de l'expertise et des travaux analytiques au service de l'administration, indique un communiqué du PCNS.



D'une durée de six mois, l'offre de stage-formation sera mise en place au profit de 30 étudiants en master, résidents ou ayant des ascendants résidents dans les provinces sinistrées, fait savoir la même source, ajoutant que ces stages leur permettront d'acquérir une expérience professionnelle et de formation au sein du PCNS.



Ce programme s'étalera sur une période de trois années et couvrira les principaux domaines de spécialisation du think-tank (recherche en économie et en relations internationales, intelligence économique et veille stratégique, communication et valorisation de la recherche, gestion de projet et de programme).



Pour ce qui est du programme d'immersion, il sera mis en œuvre au profit des étudiants de licence, résidents ou ayant des ascendants résidents dans les provinces sinistrées pour acquérir des compétences dans l'organisation des activités du think-tank.



Les bénéficiaires seront pris en charge et travailleront en étroite collaboration avec le personnel du PCNS dans la réalisation de ses événements de haut niveau.



Concernant la troisième initiative, le PCNS met à la disposition des autorités et de l'administration son expertise et ses réseaux, nationaux et internationaux, en matière d’analyse et de recherche. Cette démarche vise à soutenir activement les efforts de reconstruction.



Ces initiatives traduisent la mission du PCNS, association reconnue d'utilité publique, qui est de contribuer à l'amélioration des politiques publiques, aussi bien économiques que sociales et internationales, conclut le communiqué.