Le Onze national vise les quarts de la Coupe arabe dès la seconde journée

Le Onze national A’ croisera le fer avec son homologue jordanien, ce samedi à partir de 11 heures à Ali Bin Ahmed Stadium à Al Rayyan pour le compte de la seconde journée du groupe C de la Coupe arabe des nations FIFA qui se déroule actuellement au Qatar. Ça sera donc une opposition entre les deux sélections qui avaient abordé le tournoi du bon pied. Le Maroc avait pris le meilleur sur la Palestine par 4 à 0, au moment où la Jordanie avait surclassé l’Arabie Saoudite par 1 à 0. Une confrontation qui ne sera pas une simple sinécure pour les protégés de Lhoucine Ammouta, sommés de la remporter en vue d’assurer leur qualification au tour des quarts de finale avant d’affronter l’équipe olympique saoudienne le 7 de ce mois. Difficile, certes, mais jouable pour l’EN, mieux outillée et qui reste en mesure de tirer son épingle du jeu, même si le groupe compte déjà deux forfaits pour ce tour inaugural. Il s’agit en effet d’Ayoub El Amloud, blessé à la cheville, et Karim El Berkaoui, victime d’une commotion cérébrale lors du match contre la Palestine. Pour ce qui est du reste de l’effectif dépêché pour ce rendez-vous, le docteur de l’équipe nationale Abderrezak Hifti a indiqué que les joueurs se portent bien et qu’ils ont effectué, jeudi, une séance d’entraînement à l’heure du match face à la Jordanie. Faisant savoir à propos de cette séance que les titulaires retenus lors du match inaugural n’y avaient pas pris part et que «le staff médical a préféré leur faire subir des séances de kinésithérapie et de massage pour leur redonner de la force physique en prévision de la rencontre de samedi», rapporte la MAP. Et le dr. Hifti de conclure que «malgré la chaleur et le changement d’horaire de la prochaine rencontre, qui se tiendra en après-midi (13h00 au Qatar, 11h00 au Maroc), les joueurs seront fin prêts, sachant qu’ils ont déjà effectué des entraînements intensifs en prévision de tout changement dans la technique et les données tactiques sur lesquelles le staff technique a travaillé en amont». A noter que le deuxième match du groupe C mettra aux prises également ce samedi à partir de 20h00 l’Arabie Saoudite avec la Palestine. Quant aux deux autres matches à l’ordre du jour, comptant pour le groupe D, ils opposeront l’Algérie au Liban (14h00) et l’Egypte au Soudan. Il convient de signaler, en dernier lieu, que dimanche sera un jour off et les matches de la troisième journée ne devront reprendre que lundi et mardi. Les deux premiers de chaque groupe accéderont au stade des quarts de finale, prévus les 10 et 11 courant, alors que les demi-finales auront lieu le 11 de ce mois. Quant au match de classement et à la finale, ils se joueront le 18 décembre.