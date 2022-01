Le Onze national vise la passe de trois

Le Onze national donnera la réplique, ce soir à 20 heures au stade Ahmed Ahidjou à Yaoundé, à son homologue gabonais pour le compte de la 3ème journée du groupe C de la CAN 2021+1 dont les phases finales se déroulent actuellement au Cameroun.

Une confrontation sans enjeu pour la sélection marocaine déjà assurée de sa qualification au tour des huitièmes de finale, et ce après avoir remporté ses deux premiers matches face au Ghana et aux Comores sur les scores respectifs de 1 à 0 et de 2 à 0.

Sans enjeu, certes, mais en compétition officielle, toute opposition doit être prise au sérieux, et l’objectif reste de boucler cette phase de poules sur un petit chelem, performance devant booster le mental du groupe. Cette partie sera aussi l’occasion pour le sélectionneur national, Vahid Halilhodzic, de faire reposer certains cadres de l’équipe et de donner du temps de jeu à d’autres éléments en vue d’être prêts au cas où la team aurait besoin de leurs services lors de ce tournoi

Depuis vendredi, l’équipe nationale a eu trois jours pleins pour préparer comme il se doit ce match contre un adversaire gabonais qui compte dans ses rangs des internationaux aguerris, pratiquement qualifié, en totalisant jusqu’ici 4 unités suite à sa victoire d’entrée sur les Comores et son match nul devant le Ghana.

Il convient de signaler que la CAF a retenu pour le match Maroc-Gabon l’arbitre mauritanien, Dahan Bida, qui sera secondé par le Libyen Atia Msaed et le Tanzanien Frank Compa, alors que le Sénégalais Ndaye Maguit a été désigné 4ème referee. Quant à la VAR, la présence du fameux arbitre zambien Gianni Sekazwi ne manquera pas de passer inaperçue après la bourde commise par celui-ci lors du match Tunisie-Mali, renvoyant les deux sélections à la douche bien avant la fin du temps réglementaire.

A noter que pour le compte de cette troisième manche, tous les matches se joueront simultanément. A partir de 20 heures dans l’autre rencontre de la poule C, le Ghana jouera son va-tout face aux Comores. Une issue autre que la victoire sera synonyme pour les Black Stars d’un « home sweet home » plus tôt que prévu.

Ce mardi verra également la programmation à 17 heures des rencontres de la troisième journée du groupe B. Le Sénégal, poussif, est tenu de montrer un visage digne du standing de ses internationaux, face au Malawi, au moment où le Zimbabwe sera à l’épreuve de la Guinée.