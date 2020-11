Le Onze national vise à Douala la qualification à la CAN camerounaise

LeOnze national donnera la réplique, ce mardi à partir de 17 heures au stade de l’Unité à Douala à la sélection de Centrafrique, pour le compte de la quatrième journée du groupeEdes éliminatoires de la prochaine CAN prévue au Cameroun. Il s’agit là de la première sortie de la phase retour des éliminatoires et elle pourrait donner lieu à une qualification de l’EN aux phases finales de cette 32ème Coupe d’Afrique des nations. En cas de victoire, l’équipe du Maroc portera son capital points à 10 unités et sera dores et déjà assurée de terminer le parcours en pole position, pour que le deuxième billet de la qualification soit disputé entre les trois autres protagonistes de la poule, à savoir la Centrafrique, le Burundi et la Mauritanie. Apropos de ces deux dernièresformations, leur opposition dans le cadre de cette manche qui a eu lieu dimanche à Bujumbura, a tourné à l’avantage des Burundaissurla marque de 3 à 1, victoire qui a relancé ces derniers dansla course pour la qualification à la CAN programmée en janvier-février 2022 mais qui garde tout de même l’appellation de CAN 2021. LeOnze national, qui avaitfait pratiquement le plein lors de la phase aller, un nul à domicile devant la Mauritanie, une victoire en déplacementface au Burundi et un carton toutfraîs devant la Centrafrique, se présentera lors de ce quatrième match en étant favori, d’autant plus que la rencontre se déroulera sur terrain neutre. L’objectif reste de gagner et d’assurerla présence à la prochaineCANmaisilseraitjudicieux de voir à l’œuvre une sélection capable de montrer des signes qui prêtent davantage à la satisfaction.Face à l’équipe deCentrafrique aumatch aller, le résultat escompté était au rendez-vous, mais il y avait pas mal de gâchis et devant un sacrémorceau du football continental, lesfautes sont toujours payées cash. L’arrière-garde est tenue de se montrer beaucoup plus compacte en vue de rassurertout le groupe, sans omettre que l’on aimerait tant qu’Achraf Hakimi puisse retrouver le poste de latéral où il excelle au lieu de se produire n’importe où au point que certains n’ont pasmanqué de souligner que le sociétaire de l’Inter a disputé vendredi dernier un match de quartier au lieu d’officiel. Certes, Hakimi, incertain pour le match d’aujourd’hui, a trouvé le chemin desfilets, mais l’on aimerait tant le voir évoluer sur le flanc comme c’est le cas à l’Inter, à l’instar de la coqueluche des supporteurs marocains Hakim Ziyech qui, excentré surle flanc droit,serait d’un grand apport pour l’EN. Le copier-coller pourrait donner de parfaitsrésultats,surtout lorsqu’il est inspiré de bons modèles, tel celui de Chelsea ou de l’Inter Milan. Bref, la décision revient au sélectionneur Vahid Halhilodzic et à son staff qui, après avoir regagné samedi à bord d’un volspécial la capitale camerounaise, sont en train de peaufiner les ultimes réglages. D’après un communiqué relayé parle site officiel de la Fédération Royale marocaine de football,frmf.ma, la sélection nationale au grand complet a effectué, dimanche à l’annexe du stade de l’Unité, une séance d’entraînement qui a duré 90 minutes, consacrée à la préparation physique et technique.