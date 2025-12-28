Le Onze national sommé de rectifier le tir face à la Zambie

Après le match nul concédé face au Mali (1-1) vendredi dernier, la sélection marocaine de football défiera ce lundi à Rabat son homologue zambienne lors de la 3è et ultime journée du groupe A de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) avec pour objectif de remporter ce duel et terminer en tête de son groupe.



Les Lions de l’Atlas seront contraints à l’exploit au Stade Prince Moulay Abdellah (20h00) et à afficher un visage conquérant digne de leur stature de favoris.



Le match nul du Maroc a mis fin à la série spectaculaire de 19 victoires de suite, face à un adversaire qui a cru en ses chances et qui a réussi à tirer son épingle du jeu face à une sélection marocaine, favorite légitime au sacre final.



Le sélectionneur national pourra compter sur le retour d’Achraf Hakimi qui semble être remis finalement de sa blessure.



"Nous avons des chances de récupérer Achraf Hakimi lors des matchs à élimination directe, mais on verra s’il pourra jouer face à la Zambie lundi", a fait savoir Regragui en conférence de presse après le match face au Mali.



"Nous allons continuer notre bonhomme de chemin. Notre objectif est de terminer premiers de notre groupe", a-t-il soutenu. De son côté, l’équipe zambienne nourrit toujours l’espoir de se qualifier pour les huitièmes de finale après deux matches nuls contre, respectivement, le Mali (1-1) et les Comores (0-0). Les Chipolopolos, qui joueront leur va-tout, n’auront d’autre alternative que la victoire pour garantir leur place en huitième de finale.



Lors de la dernière CAN, le Maroc s’était imposé (1-0) pour le compte de la troisième journée du premier tour également. En plus, les deux sélections étaient logées dans le même groupe des qualifications pour le Mondial 2026. A l’aller comme au retour, l’équipe du Maroc l'avait emporté (2-1) et (0-2).



"Nous devons nous préparer d'une manière optimale à cette rencontre décisive contre le Maroc, pays hôte et meilleure équipe du groupe", a souligné le sélectionneur de la Zambie, Moussa Sichone, insistant que ses joueurs doivent rester concentrés et motivés jusqu'au bout. Le Maroc domine le groupe A avec 4 unités, suivi de près par le Mali et la Zambie (2 points chacun), tandis que les Comores ferment la marche avec un seul point. Le Mali et les Comores s'affronteront lundi (20h00) au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca.