Le Onze national se veut motivé et déterminé

C’est ce dimanche que sera ouvert le bal de la 22ème édition de la Coupe du monde FIFA. Du 20 novembre jusqu’au 18 décembre, les regards des passionnés du ballon rond seront braqués sur l’Emirat du Qatar, théâtre de ce show rehaussé par la participation de 32 équipes nationales.



De ces sélections, il y aura les gros calibres postulant au titre, au moment où d’autres tâcheront de jouer à fond leur chance dans l’espoir d’aller le plus loin possible dans cette compétition, la première du genre dans un pays arabe, ayant coûté au Qatar la bagatelle somme de 220 milliards d’euros.



Des stades dernière génération, avec de la climatisation comme bonus, des hôtels somptueux, une infrastructure haut de gamme…., tous les ingrédients sont réunis pour que ce Mondial soit couronné d’un plein succès.



Parmi les sélections engagées, l’on suivra avec grand intérêt le Onze national qui disputera au Qatar sa sixième Coupe du monde après les éditions mexicaine (1970 et 1986), américaine (1994), française (1998) et russe (2018).



L’équipe nationale évoluera au groupe F et sa première sortie est programmée le 23 courant à 11 heures face à la Croatie. Le 27 novembre à 14 heures, l’EN sera à la rude épreuve de la sélection belge, alors que le 1er décembre à 16 heures, elle aura à croiser le fer avec le Canada pour boucler cette phase de poules, sachant que les deux premiers du groupe accéderont au stade des huitièmes de finale.



Cela reste l’objectif tant escompté, certes, difficile, mais réalisable. L’important pour l’EN est de rendre une bonne copie, faisant honneur à son standing et à l’image du football national. L’équipe qui avait survolé les débats lors des éliminatoires, face à des adversaires à la portée, est outillée pour faire bonne figure au vu du contingent dépêché, comptant des internationaux pétris de qualités, décidés plus que jamais à réussir leur Coupe du monde. Pour ce faire, ils sont déjà sur place en vue de s’acclimater avec les conditions du séjour et de peaufiner les ultimes réglages avant le jour J.



Il convient de rappeler qu’avant l’entrée en scène des protégés de Hoalid Regragui, le Mondial débutera, comme précité, ce dimanche à partir de 17 heures par le match d’ouverture qui opposera le Qatar à l’Equateur. Ce sera la seule rencontre au programme du groupe A, la deuxième est prévue le lundi 21 novembre entre le Sénégal, champion d’Afrique, et les Pays-Bas.



Mohamed Bouarab