Le Onze national pour une confirmation face à la Guinée

Le Onze national affrontera, aujourd’hui à partir de 16h30 au Complexe sportif Mohammed V à Casablanca, son homologue guinéen pour le compte de la seconde journée du groupe B des phases finales du Championnat d’Afrique des nations de football (CHAN 2018).

L’équipe nationale abordera cette rencontre auréolée d’une victoire enregistrée lors de sa sortie inaugurale aux dépens de la Mauritanie sur le large score de 4 à 0. Face à la Guinée, ce sera certainement une autre histoire; il s’agit en effet d’un adversaire défait au premier match par le Soudan (2-1) qui tâchera de s’en tirer à bon compte afin de ne pas annihiler complètement ses chances de qualification au prochain tour.

Conscient de l’âpreté de la tâche, le sélectionneur national Jamal Sellami, a tenu à afficher un optimisme mesuré dans ses propos, signalant qu’après le carton face à la Mauritanie, «nous devons garder les pieds sur terre, nous concerter sur chaque rencontre et ne pas trop se projeter vers l’avenir».

Pour préparer cette confrontation, la sélection marocaine a effectué depuis dimanche trois séances d’entraînement dont la dernière devait avoir lieu hier. Pour ce qui est de la séance de lundi qui s’est déroulée à l’annexe du Complexe Moulay Abdellah à Rabat, elle a duré 90 minutes et le travail a été axé sur les aspects technico-tactiques, rapporte une information laconique relayée par le site officiel de la Fédération Royale marocaine de football, frmf.ma

Dans une déclaration faite audit site, l’international marocain Naif Agured a indiqué que «la page du premier match est déjà tournée et nous nous projetons sur le second. L’important est d’être concentré au maximum face à la Guinée qui a perdu son match d’entrée et qui se donnera à fond pour pouvoir gagner».

Une équipe avertie en vaut deux. Et pour Naïf Agured, «il nous faudrait être solidaires et collectifs dans notre jeu. Nous devons appliquer à la lettre les consignes de l’entraîneur afin d’atteindre notre objectif et combler de bonheur ce grand public qui est notre fierté».

Quant au médecin de l’équipe nationale des joueurs locaux, Dr Saïd Zkini, il a précisé que «l’ensemble des éléments se trouvent en bonne santé y compris le capitaine Badr Banoun, victime lors du match contre la Mauritanie d’une contracture musculaire».

Une victoire est synonyme d’une qualification au tour des quarts de finale bien avant la troisième sortie prévue dimanche prochain face au Soudan qui devra affronter, ce soir à 19h30 toujours au Complexe Mohammed V, la sélection mauritanienne.