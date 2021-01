Le Onze national hérite de la Zambie en quart de finale du CHAN

La sélection nationale des joueurs locaux affrontera dimanche la Zambie en quarts de finale du Championnat d'Afrique des nations (CHAN), qui se tient au Cameroun du 16 janvier au 7 février. Les Lions de l'Atlas croiseront le fer avec les Zambiens qui ont terminé la phase de groupes(groupe D) à la deuxième position avec un total de cinq points : deux matchs nuls et une victoire.



La rencontre sera disputée (17h00) sur la pelouse du stade de la Réunification à Douala où les hommes de Lhoussine Ammouta ont évolué lors de la phase de poules. Les Lions ont validé leur billet pour les quarts en terminant en tête du groupe C avec 7 points, obtenus de deux victoires face respectivement au Togo (1-0) et à l'Ouganda (5-2) et d’un match nul face au Rwanda (0-0).



A noter que la Guinée et la Zambie sont les deux derniers pays qualifiés pour les quarts de finale du Championnat d'Afrique des nations (CHAN), après les matches du groupe D disputés mercredi et conclus sur des scores de parité. La Guinée, en tête de ce groupe avant la dernière journée, a ouvert le score sur un penalty de Barry (4e) mais a sauvé sa place en quarts de justesse grâce à un but égalisateur (2- 2) de Kantabadouno (82e) contre la Tanzanie. Pendant ce temps, la Zambie s'est contentée d'un match nul et vierge contre la Namibie (0-0), déjà éliminée.



Outre le match des quarts de finale entre le Maroc et la Zambie prévu dimanche prochain, le bal de ce tour sera ouvert samedi. Ainsi, le Mali sera opposé au Congo à Yaoundé tandis que la RD Congo affrontera le Cameroun au stade Japoma de Douala. Dimanche, la Guinée et le Rwanda s'affronteront au stade de Limbé. Il convient de rappeler en dernier lieu que sur les huit équipes qualifiées au tour des quarts de finale, l’on trouve deux sélections déjà lauréates de ce Championnat d’Afrique des nations qui en est d’ailleurs à sa sixième édition. Ils’agit, en effet, des équipes nationales de la République démocratique du Congo, double vainqueur de ce tournoi en 2009 et 2016 et du Maroc en 2018. Les deux autrestitres ont été remportés par les sélections tunisienne et libyenne respectivement en 2011 et 2014.