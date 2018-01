Le Onze national hérite de la Namibie

La Zambie a conservé la tête du groupe B du championnat d'Afrique des nations des joueurs locaux de football (CHAN Maroc-2018), après son nul (1-1) face à la Namibie, en match comptant pour la troisième et ultime journée, disputé lundi soir au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca.

Absalom Imbondi a ouvert le score pour les Brave Warriors à la 13è minute de jeu, avant que Lazarus Kambole (24è) n’égalise pour les Zambiens.

De leur côté, les Lions de l’Atlas avaient terminé premiers du groupe A, après leur nul blanc, dimanche soir au même stade, face aux Sokoor Al Jediane (les Faucons de Jediane) soudanais.

Après ces résultats, les férus du ballon rond africain auront rendez-vous avec deux affiches alléchantes en quart de finale. Le premier match opposera les Marocains aux Namibiens (27 janvier à 16H30 GMT au Complexe Mohammed V Casablanca), tandis que la Zambie et le Soudan joueront pour une deuxième place en demi-finale (27 janvier à 19H30 GMT au Grand stade de Marrakech).

Dans l’autre rencontre du groupe B, l’Ouganda et la Côte d’Ivoire, déjà éliminées, se sont quittées sur un nul blanc au Grand stade de Marrakech.



Programme

Mercredi à 19h00

3ème journée du groupe D

Congo-Angola (Grand stade d’Agadir)

Burkina Faso - Cameroun (Grand stade de Tanger)