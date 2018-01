Le Onze national étrenne son CHAN en toute beauté

La sélection marocaine de football des joueurs locaux s'est imposée face à son homologue mauritanienne sur le score de 4 buts à 0, samedi soir en match du premier tour du Championnat d'Afrique des Nations Maroc-2018 (14 janvier-04 février), disputé au Complexe Sportif Mohammed V de Casablanca.

Les réalisations du Maroc ont été inscrites par Ayoub El Kaabi, auteur d'un doublé (66è et 79è), Ismail El Haddad (72è) et Achraf Bencharki (90è+2).

A noter que l’international marocain Abdelilah Hafidi a été désigné par la CAF meilleur joueur du match.

Cette victoire permet aux Lions de l'Atlas de s'installer en tête du classement, en attendant le deuxième match du groupe qui devait opposer dimanche la Guinée au Soudan.



Programme mardi



1ère journée du groupe C

Grand stade de Tanger

16h30 : Libye-Guinée Equatoriale

19h30 : Nigeria-Rwanda