Le Onze national entame ce soir la défense de son titre africain

Le Onze national des locaux entamera ce lundi sa campagne continentale à l’occasion de la 6ème édition du Championnat d’Afrique des nations (CHAN) dont les débats se déroulent actuellement au Cameroun. Pour sa sortie inaugurale du groupe C prévue ce soir à partir de 17 heures au stade de la Réunification à Douala, l’EN croisera le fer avec son homologue togolaise. Une entrée en matière que les joueurs de la sélection marocaine, tenante du titre d’ailleurs, sont tenus de bien négocier en vue d’aborder la suite de la compétition dans de bonnes dispositions.



Au vu du standing des deux effectifs, il faut dire qu’il n’y a pas photo, aussi bien sur le papier que sur le terrain. Une donne qui conforte plus d’un mais pas autant le sélectionneur Houcine Ammouta qui prône la confiance mesurée, ce qui ne peut être que la marque d’un coach chevronné qui compte à son palmarès deux titres africains avec le FUS, une Coupe de la CAF, et avec le Wydad, une Ligue des champions. Et il sera comblé d’étoffer son CV cette fois-ci par un troisième trophée continental, mais cette fois-ci à la tête d’un Onze national. Houcine Ammouta, conscient de sa mission qui consiste en la défense du titre gagné en 2018 au Maroc, a fait appel aux meilleurs éléments du championnat national, constituant l’ossature de son équipe à partir essentiellement des cadres du Raja, du WAC et de la RSB, trois grosses cylindrées du football africain. Des internationaux aguerris, mais cela ne voudrait pas dire que c’est dans la poche, puisque l’on n’est jamais à l’abri des vilaines surprises.



Pour ce faire, le sélectionneur national a tâché dans ses propos d’avant match à se montrer prudent, appelant ses poulains à la méfiance et à prendre l’adversaire togolais au sérieux. Dans une déclaration au site officiel de la Fédération, frmf.ma, Ammouta a souligné que la victoire lors du premier match permettra d’assurer à hauteur de 70% la qualification au second tour. Ajoutant par là-même que les joueurs sont avertis et savent fort bien qu’il n’y a pas de petite ou de grande équipe et qu’il va falloir se dépenser à fond pour bien démarrer le tournoi. Un CHAN qui ne ressemblera en rien au précédent, a-t-il rappelé, dans la mesure où les conditions climatiques, chaleur et humidité élevées, sont un petit peu difficiles, mais le groupe est décidé à relever le défi et à aller jusqu’au bout de la compétition.



A noter que lors de cette rencontre, l’équipe nationale sera privée des services du Fussiste Adam Nafati, blessé et du Rajaoui Abdelilah Hafidi, pas encore remis à cent pour cent et qui le sera lors du prochain match qui sera contre le Rwanda le 22 janvier, alors que le troisième sera face à l’Ouganda le 26 dudit mois. Outre l’opposition Maroc-Togo, la soirée de lundi verra aussi la programmation de l’autre match de la poule C qui mettra aux prises à partir de 20 heures le Rwanda et l’Ouganda. Sachant que le bal du CHAN a été ouvert samedi par les matches du groupe A : le premier a tourné à l’avantage du Cameroun qui a battu le Zimbabwe par 1 à 0 et c’est sur ce même score que le Mali a pris le meilleur sur le Burkina Faso.



Mohamed Bouarab