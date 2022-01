Le Onze national, enfin, au grand complet

Depuis son débarquement dimanche en terre camerounaise, la sélection marocaine est à pied d’œuvre en vue de peaufiner les ultimes réglages avant l’entame de la 33ème édition de la Coupe d’Afrique des nations.

Le groupe devait être hier au complet avec l’arrivée des joueurs qui étaient retenus avec leurs clubs respectifs et qui ont disputé lundi des matches de championnat. C’est le cas, d’ailleurs, du capitaine, Romain Saïss, qui rejoint l’EN alors qu’il reste sur une bonne prestation avec son club de Wolverhampton vainqueur de Manchester United par 1 à 0, et du trio Bono, En Nseyri et Haddadi qui a pu gagner avec le FC Séville le match contre Cadix par 1 à 0. En plus du sociétaire du National du Caire, Badr Benoun, rétabli du Covid et qui a rejoint l’équipe depuis les Emirats Arabes Unis.

L’effectif est au complet à six jours du premier match du Onze national prévu, lundi prochain à 17 heures contre le Ghana, rencontre de la poule C. Un espace temporel étroit, certes, mais le staff technique de l’EN est tenu de faire avec et de continuer la préparation de l’équipe qui devra surtout s’acclimater avec les conditions climatiques au Cameroun.

La chaleur et l’humidité, il y en aura mais ces deux éléments ne doivent absolument pas affecter outre mesure le contingent dépêché, sommé de surmonter ce handicap et de rendre une bonne copie le jour j.

La préparation se poursuit dans une ambiance bon enfant d’après le peu d’informations relayées par les quelques vidéos du site officiel de la FRMF. A ce propos, le préparateur physique de l’EN, Cristophe Manouvrier a indiqué que l’équipe travaille dur et qu’il est important de s’acclimater avec les conditions climatiques, de façon à avoir un maximum de joueurs frais lors du premier match et la suite du tournoi.

Côté joueurs, l’on relèvera la déclaration de Selim Amallah qui a souligné que l’équipe est arrivée un peu tôt en vue de s’adapter au climat, précisant que le groupe est motivé, pourvu du même objectif, celui de rendre fier le peuple marocain. Quant au sociétaire de Watford Amran Louza, qui disputera sa première CAN à l’instar de bon nombre d’autres internationaux retenus par Vahid Halilhodzic, il s’est dit heureux d’avoir rejoint le groupe. Et d’ajouter que «l’équipe se prépare pour être prête pour le premier match. On a des objectifs collectifs. Si on reste soudés avec un bon état d’esprit, ce sera un bon pas. Dans un coin de notre tête, on a tous des objectifs élevés forcément».

Pour rappel, l’équipe nationale fera figure lors de l’édition camerounaise de tête de série du groupe C, mais, faut-il le redire, avec le statut d’outsider. Sa première opposition sera, comme précité, face au Ghana le 10 janvier à 17 heures avant de se mesurer aux Onze des Comores le 14 (17h00) et du Gabon le 17 dudit mois, sachant que les deux premières sélections se qualifieront au tour des huitièmes de finale.