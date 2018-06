Le Onze national éliminé au dernier carré des Jeux méditerranéens

La sélection marocaine de football (U20) a été fait éliminée par son homologue espagnole, hôte, des Jeux méditerranéens Tarragone-2018 (22 juin-1er juillet), après sa défaite (1-2) jeudi soir à la Pobla de Mafumet Stadium.

Adil Tahif a ouvert le score pour le Maroc à la 13è minute de jeu. Les poulains de Mustapha Madih ont craqué aux dernières minutes du match concédant le but de l'égalisation à la 78è minute par Ohian Tirapu Sancet, avant de se faire surprendre deux minutes plus tard par Abel Ruiz Ortega qui a transformé un pénalty.

En finale, La Roja affrontera l'Italie. La Squadra azzurra a pris le dessus sur la Grèce, contre laquelle le Maroc jouera pour le bronze, sur un score sans appel de 3 buts à 0.

En taekwondo, la championne marocaine Oumaima El Bouchti a décroché, jeudi, la médaille de bronze après s’être inclinée en demi-finale face à la Turque Rukiye Yildirim sur un score de 15-33. Le titre de cette épreuve est revenu à la Turque aux dépens de la Croate Kristina Tomic (12-11).

Par ailleurs, les deux tennismen marocains Lamine Ouahab et Amine Ahouda ont décroché leur billet pour les demi-finales. Ouahab, N.1 national, n'a pas trouvé de difficultés à se défaire du Chypriote Menelaos Efstathiou. Il a plié le premier set 6-0, avant de remporter la deuxième manche (6-3). Il devait affronter en demi-finale l'Italien Jacopo Berrettini.

Pour sa part, Ahouda (20 ans) s'est qualifié pour le dernier carré, en écartant le Français Corentin Denolly en deux petits sets (6-2, 6-1). Il devait jouer sa place pour la finale face au Monégasque Lucas Catarina.