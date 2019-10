Le Onze national des locaux à la rude épreuve algérienne

L’équipe nationale des joueurs locaux donnera la réplique, samedi soir à partir de 20 heures au stade municipal de Berkane, à son homologue algérienne, et ce pour le compte du match retour des éliminatoires de la 6ème édition du CHAN prévue l’année prochaine au Cameroun.

Lors du match aller disputé le mois dernier à Blida, les deux sélections s’étaient quittées sur un nul blanc qui n’avantage pas outre mesure le Onze marocain tenu de se méfier de ce résultat piège.

Pour préparer cette confrontation, le staff du Onze national a jugé bon d’effectuer un stage de concentration qui a duré une quinzaine de jours, ponctué qui plus est par un match test, remporté face à la Libye par 2 à 0.

Une confrontation bien loin d’être gagnée d’avance et le sélectionneur national, Lhoucine Ammouta, est mieux placé que quiconque pour le savoir, soulignant que «l’équipe nationale dispose de tous les atouts pour obtenir un résultat positif. Sauf que la partie ne sera pas aisée et il faut que les joueurs soient appliqués à fond pour débloquer la situation».

Le second acte du derby Maroc-Algérie se jouera sur de petits détails et les partenaires d’Ismaïl El Haddad sont sommés, tout en étant vigilants, de se montrer appliqués en vue d’exploiter à bon escient les rares occasions qui vont se présenter au cours de cette partie.

En tant que tenante du titre, l’équipe du Maroc ne manquera certainement pas d’honorer son standing face à un outsider en quête de créer la vilaine surprise du côté de Berkane. Sur le papier, le Onze national est outillé pour ce genre de matchs, grâce à la présence de joueurs aussi talentueux que chevronnés après avoir pris part avec leurs clubs respectifs à plusieurs campagnes continentales.

A noter que ce match se jouera à guichets fermés et sera suivi par les deux sélectionneurs des équipes A, Vahid Halilhodzic (Maroc) et Jamel Belmadi (Algérie).

Pour ce qui est de l’arbitrage, la Confédération africaine de football a désigné un quatuor arbitral malien avec Mahamadou Keita au centre, secondé par Nouhoum Bamba et Adama Sidiki Kone alors que Gaoussou Kané sera le quatrième referee. La CAF a également désigné le Mauritanien Massa Diarra commissaire du match.