Le Onze national de pied ferme Vivement une bonne entame !

C’est ce soir à partir de 18 heures dans un stade flambant neuf baptisé Laurent Pokou à San Pedro que le Onze national entamera les péripéties de la 34ème édition de la CAN qui se déroule en Côte d’Ivoire. Pour son premier match du groupe F, l’EN sera à l’épreuve de la Tanzanie, alors que l’autre rencontre de cette poule opposera à 21 heures la RD.Congo à la Zambie.



Une confrontation qui revêt toute son importance du fait qu’elle pourrait conditionner la suite des débats lors de ce tournoi. Les choses sont donc des plus claires pour l’équipe du Maroc tenue de débuter la compétition du bon pied en vue d’envisager la suite de ce tour inaugural dans de bonnes dispositions.



Il est vrai que sur le papier, le Maroc partira avec les faveurs des pronostics au vu de son

standing de demi-finaliste au dernier Mondial qatari. Sauf que cette donne ne devrait pas occulter que la réalité de la CAN est tout autre, d’autant plus que les Lions de l’Atlas seront attendus au tournant par chaque adversaire qu’ils auront à affronter. A commencer par ce Onze tanzanien qu’ils avaient récemment battus à Dar es-Salaam pour le compte des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 (2-0).



L’opposition de ce soir ne ressemblera en rien au dernier face-à-face, intervenant dans un autre contexte, sans oublier un climat qui ne devrait pas aider certains joueurs habitués à des températures ambiantes et des taux d’humidité plus cléments.



A ce propos, le sélectionneur national, Walid Regragui, a fait savoir dans une déclaration relayée par la MAP que « nous sommes très contents d’être venus beaucoup plus tôt.



On devait jouer face à la Gambie, mais, malheureusement, le match a été annulé à la der-

nière minute. Nous étions obligés de nous adapter ». Et de poursuivre : «Cela nous a per-

mis de gagner trois jours pour pouvoir nous adapter au climat de San Pedro où il fait très

chaud. C’est bénéfique pour les joueurs afin que leurs corps s’habituent à la chaleur ».



L’EN qui se trouve sur place depuis le 7 courant, soit une dizaine de jours avant sa première sortie face à la Tanzanie, a pu disputer un match test contre la Sierra Leonne qu’elle a remporté par 3 à 1. Durant son séjour à San Pedro, les séances d’entraînement, d’après les

correspondances du site fédéral, se sont déroulées dans de bonnes conditions et tout le

groupe est animé par une seule et unique ambition : réussir et être à la hauteur des attentes du public marocain dont bon nombre de supporteurs ne manqueront pas d’être sur place pour donner de la voix et encourager l’équipe jusqu’au bout.



Pour ce match face à la Tanzanie, la bonne nouvelle, c’est que le groupe est pratiquement

au complet. Seul Noussair Mazraoui, non encore remis de sa blessure contractée il y a plus

d’un mois avec son club du Bayern Munich, manquera à l’appel, au moment où le capitaine

Romain Saïss est incertain, sachant que lors des dernières séances il s’est entraîné avec l’équipe.



Bref, l’important pour les Lions de l’Atlas, dont c’est la 19ème participation aux phases

finales d’une CAN, c’est de démarrer la compétition sur une bonne note, une victoire sy-

nonyme quasiment d’une qualification au second tour du moment où en plus des deux

premiers de chaquee groupe, les quatre meilleurs troisièmes seront également de la partie

en huitièmes de finale.



Mohamed Bouarab