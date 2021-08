Le Onze national d’ores et déjà fixé sur ses adversaires lors de la CAN camerounaise

Le Ghana comme grosse cylindrée, le Gabon comme sacré morceau et les Comores comme Petit Poucet, tels seront les adversaires du Onze national lors des phases finales de la prochaine CAN prévue au Cameroun de la période allant du 9 janvier au 6 février 2022. A l’instar des autres teams figurant dans le pot 1, l’EN aura donc affaire à de redoutables sélections, du fait que le chapeau 2, établi à l’occasion de l’opération du tirage au sort qui a eu lieu mardi à Yaoundé, renfermait des équipes de renom qui, auparavant, faisaient partie du haut du tableau. Sauf que le dernier classement FIFA n’a pas joué en leur faveur mais l’on ne peut pas dire autant pour le spectacle avec des affiches d’entrée de jeu. Et c’est le cas de l’opposition Maroc-Ghana en ouverture de la première journée de la poule C prévue le 10 janvier à Yaoundé. Un match inaugural que les partenaires de Hakim Ziyech sont tenus de bien négocier en vue d’envisager la suite de la campagne dans de bonnes dispositions,sachant par là même que les deux équipes s’étaient déjà affrontées à la CAN 2008 et le match s’était soldé à l’avantage des Ghanéens qui avaient organisé conjointement cette édition avec le Nigeria. La dernière confrontation directe entre les Lions de l’Atlas et les Black Stars remonte au 8 juin dernier, une partie à titre amical disputée au Complexe Moulay Abdellah de Rabat et qui avait tourné en faveur des Nationaux par 1 à 0. L’avantage d’être retenu tête de série du groupe réside dans le fait de pouvoir jouer les trois matches du tour des seizièmes de finale dans le même stade. Ainsi, après le Ghana, le Onze national devra défier, toujours à Ahmadou-Ahidjo Stadium, terrain remis à l’ère du temps d’une capacité de 42.500 places, les Comores, le 14 janvier, et le Gabon, le 18 dudit mois. L’idéal serait d’assurer la qualification dès la deuxième journée afin que le troisième match contre le Gabon, un adversaire difficile à manœuvrer, soit l’occasion de terminer en beauté et d’assurer la première place. L’objectif reste donc d’aller le plus loin possible dans cette CAN 2021 décalée à 2022 à cause de la crise sanitaire due à la pandémie de Covid-19. Un challenge que la génération actuelle de l’EN doit relever en dépit de la présence de formations à cataloguer parmi les grandes d’Afrique. Ainsi au groupe A, l’on trouve le Cameroun, l’Ethiopie, le Cap-Vert et le Burkina Faso, alors que le groupe B est composé du Malawi, de Zimbabwe, de la Guinée et du Sénégal. Le Nigeria, l’Egypte, le Soudan et la Guinée-Bissau constituent le groupe D, tandis que l’Algérie, tenante du titre, la Sierra Leone, la Guinée Equatoriale et laCôte d’Ivoire évolueront dans la poule E. Pour leur part, la Tunisie, le Mali, la Mauritanie et la Gambie seront les protagonistes du groupe F. Les deux premières équipes de chaque poule en plus des quatre meilleures troisièmes baliseront leur chemin pour les huitièmes de finale qui se dérouleront entre le 23 et le 26 janvier. Par ailleurs, il y a lieu de signaler que le Onze national entrera dès la fin de ce mois en concentration au Complexe national de football Mohammed VI à Maamora en vue de préparer ses deux premières sorties comptant pour les éliminatoires, zone Afrique, groupe I du Mondial Qatar 2022. Le premier match sera à la maison le 2 septembre contre le Soudan, alors que le second verra l’EN se déplacer le 6 du même mois à Conakry pour se mesurer à la Guinée. La phase aller de ces éliminatoires sera bouclée le 7 octobre parla réception de la Guinée-Bissau.