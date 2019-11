Le Onze national accroché par la Mauritanie

Décidément, le retour du ciel bleu au-dessus des têtes d’Halilhodzic et ses hommes, ce n’est pas pour maintenant. On imaginait pas l’EN descendre si bas, vendredi face à la Mauritanie (0-0). C’est loin d’être une anecdote mais c’est plutôt une claque. Ce n’est pas un match nul, c’est une catastrophe. Pas complètement par ses conséquences, encore incertaines, mais par l’écart entre le résultat et la valeur de l’adversaire que les Nationaux ont battu aisément lors de leurs trois dernières confrontations (4-0/4-1/1-4). Ce n’est pas encore inqualifiable car les Lions de l’Atlas ont encore leur destin entre leurs pieds mais c’est difficilement pardonnable.

Coach Vahid et ses hommes ont joué en se regardant dans la glace, et ils n’y ont vu que le reflet de leur suffisance et de leur manque d’idées. Ainsi, au lieu d’une semaine comme une autoroute reviendront la tension et le doute, avant le déplacement mardi, à Bujumbura, la ville burundaise située dans l’ouest de ce pays.

Dans un match où elle a eu le ballon 70% du temps, en comptant 23 tirs dont sept cadrés, soit un schéma éternel face aux petites nations, l’équipe nationale a d’un côté été rattrapée par tout ce qui nous inquiétait avant le rassemblement, et notamment le manque de compétition de plusieurs joueurs et de l’autre par l’incapacité de son sélectionneur à faire basculer tactiquement ou simplement faire évoluer le rapport de force sur la pelouse, se contentant d’empiler les attaquants au fur et à mesure que les minutes s’égrainaient. En plus, l’EN n’a pu compter sur les coups de pied arrêtés pour décanter la situation et pallier le manque d’efficacité de ses attaquants. Une fâcheuse habitude contre les équipes qui érigent un mur dans leurs trente derniers mètres.

La carence n’est pas nouvelle, Maroc-Mauritanie s’est chargé de la remettre sur le devant de la scène. A défaut de marquer dans le jeu à cause d’une animation offensive brouillonne, une circulation de balle peu fluide et lente, les Nationaux ne peuvent pas fermer les yeux sur leurs difficultés rencontrées sur coups de pied arrêtés. Mais lorsqu’ils se heurtent à un mur, qu’il y a toujours un pied mauritanien ou les poings de N. Diaw pour repousser leurs tentatives, leur incapacité à mieux gérer ces phases de jeu a le don d’agacer.

Vendredi soir, les joueurs de Vahid Halilhodzic ont obtenu 14 corners (8 en première mi-temps et 6 en seconde). Bilan ? Des ballons pas assez levés et immédiatement renvoyés par la défense adverse ou bien trop hauts. Des munitions gâchées. Pourtant, Ziyech était bien présent sur la pelouse et il s’y est collé. A gauche comme à droite, avec un manque de réussite parfois déroutant. Il a fallu attendre son quatrième corner botté à la 34’ minute de jeu pour trouver preneur et notamment la tête trop enlevée d’Abdelhamid. Une anomalie qui aurait dû inciter quelqu’un d’autre à trouver preneur. Que nenni. La variante qui a été privilégiée était celle du corner à la rémoise. En vain.

Sur ses 17 derniers matchs, l’équipe nationale n’a marqué qu’une seule fois sur corner lors du récent match amical contre la Libye par Jawad El Yamiq. Paradoxalement, les Marocains n’ont pas été loin de trouver la faille sur coup franc. Cela s’est joué à quelques centimètres par Ziyech (1’), Abdelhamid sur un centre du meneur de l’Ajax (24’) et Allioui (69’).

La poisse ? Plutôt une lacune décidément tenace en match de compétition. En tout cas, cette contre-performance rappelle qu’à chaque fois que c’est acquis d’avance, l’équipe nationale ne s’en sort jamais. A chaque fois que ça doit être facile, il y a une déception terrible derrière. Elle n’est bonne que lorsqu’elle se trouve dos au mur. Ces Nationaux sont déstabilisants. Est-ce une question d’état d’esprit ? Certainement, car quand tu es attaquant, il faut avoir une certaine agressivité et l’envie de la mettre au fond. Avant le dernier quart d’heure où transpirait de l’attitude du Onze national un état de panique, les Marocains n’étaient pas très agacés après avoir raté une occasion. En somme, revoilà le temps des questions.