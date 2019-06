Le Onze national à pied d’œuvre à Maâmora

La sélection nationale marocaine A poursuit son stage de préparation au Centre national de football de Maâmora (banlieue de Salé) en effectuant jeudi 6 juin deux séances d’entraînement à huis clos.

La séance matinale (10h00) et celle de l’après-midi (17h00) ont connu la présence de tous les joueurs convoqués à ce stage de préparation à la 32ème édition de la Coupe d’Afrique des nations Total Egypte 2019.

Le staff technique du Onze national a focalisé sa préparation sur l’aspect physique en plus d’exercices techniques avec des oppositions entre joueurs.

Le programme de la journée du vendredi devait comprendre une séance d’entraînement à huis clos dans l’après-midi.

A rappeler que le sélectionneur national, Hervé Renard, a fait appel au gardien de but du Raja Club Athletic (RCA), Anas Zniti, pour prendre part au stage de préparation de l'équipe nationale "A". Zniti, qui a rejoint le groupe mercredi soir, remplace Abdelali Mhamdi, gardien de but de la Renaissance Sportive de Berkane (RSB), blessé à l’épaule gauche mardi 4 juin lors de l’échauffement avant le coup d’envoi du match face au Fath Union Sport (FUS) de Rabat pour le compte de la 29ème journée du Botola Maroc Telecom D1, a indiqué la Fédération Royale marocaine de football (FRMF) sur son site officiel.

Mhamdi avait rejoint, mercredi en matinée, le lieu de résidence de l’équipe nationale au Centre national de football de Maâmora, afin de consulter le médecin des Lions de l’Atlas.

Après avoir effectué les examens médicaux nécessaires, le médecin de l’EN a constaté que le portier de la RSB doit observer une période de repos et par conséquent ne peut pas participer au stage de préparation de la sélection nationale. Ce stage sert de préparation à la CAN 2019 avec la programmation de deux matchs amicaux face à la Gambie (12 juin) et à la Zambie, quatre jours plus tard au Grand stade de Marrakech.