Le Onze national à Lilongwe en vue de peaufiner les ultimes réglages

Le Onze national devait s’envoler hier à bord d’un avion spécial pour Lilongwe en vue d’affronter, vendredi à 14 heures au stade national de Bingu, la sélection du Malawi, et ce pour le compte de l’ultime journée des éliminatoires du groupe B de la Coupe d’Afrique des nations (CAN 2019) dont les phases finales auront lieu l’été prochain en Egypte.

Le stage de concentration de l’équipe nationale a débuté lundi en présence pratiquement de l’ensemble des joueurs retenus dans la liste du sélectionneur Hervé Renard. Le programme de préparation s’est poursuivi mardi avec la tenue de deux séances qui s’étaient déroulées au terrain annexe du Complexe sportif Prince Moulay Abdellah à Rabat.

La séance de mardi a été l’occasion pour le médecin de l’équipe nationale, Abderrazak Hifti, d’évoquer l’état de santé de trois joueurs cadres, à savoir Younès Belhanda, Hakim Ziyech et Noureddine Amrabet.

Concernant le premier joueur cité qui n’a pu rejoindre le groupe que tardivement, sa blessure au niveau du genou ne prête pas à l’inquiétude, selon Dr. Hifti, et Belhanda devait s’entraîner avec l’équipe hier matin.

Quant à Ziyech qui se trouve encore à Amsterdam, il souffre d’une blessure au mollet. Dans une déclaration au site officiel de la Fédération Royale marocaine de football, frmf.ma, Dr. Hifti a indiqué qu’il est en contact avec le médecin de l’Ajax Amsterdam et qu’ils avaient convenu d’un protocole de traitement que devra suivre le joueur en question. Et d’ajouter qu’une fois Hakim Ziyech aura regagné le pays, l’on saura un peu plus sur sa blessure et on décidera s’il jouera ou pas le match de gala contre la sélection argentine prévu le 26 de ce mois au Grand stade de Tanger.

Pour ce qui est du cas de Noureddine Amrabet, ce dernier a contracté depuis quelques jours une blessure au niveau du haut de la cuisse. Le problème pour le docteur Abderrazak Hifti, c’est que l’international marocain avait disputé un match avec son club saoudien d’Al Hilal, mais le staff médical essaye de récupérer le joueur afin qu’il soit fin prêt pour la rencontre devant l’Argentine.

A noter que le seul forfait enregistré a été celui de Hakim Harit, le sociétaire du club allemand de Schalke 4, remplacé par le Wydadi Walid El Karti, ce qui porte le nombre de joueurs de la Botola dans la liste de Hervé Renard à sept.

Il convient de rappeler que le Onze national se contentera d’une seule séance d’entraînement au stade de Bingu, jeudi à partir de 15 heures. Une séance pour peaufiner les ultimes réglages avant ce match face au Malawi purement formel mais qui constituera une parfaite occasion pour Hervé Renard et son staff de voir à l’œuvre les fraîchement convoqués qui auront à cœur de prouver qu’ils peuvent figurer sur la prochaine liste de Renard, celle qui défendra les couleurs marocaines à la CAN 2019.

Pour officier les débats du match Malawi-Maroc, la CAF a désigné un trio d’arbitrage angolais conduit par Helder Martins De Carvalho qui sera assisté par Jerson Emiliano Dos Santos et Ivanildo Meirelles DE O Sanche.