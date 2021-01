Le Onze des locaux attendu de pied ferme par l’Ouganda

Le Onze national des joueurs locaux donnera la réplique, ce soir à partir de 20 heures au stade de la Réunification à Douala, à son homologue ougandais, et ce pour le compte de la troisième journée du groupe C du CHAN dont les phases finales se déroulent jusqu’au 7 février prochain au Cameroun. Troisième sortie pour l’EN, certes, leader de la poule, mais qui n’a rien montré jusqu’ici dans cette compétition. L’objectif étant la qualification au tour des quarts de finale tout en préservant la pole position du groupe, ce qui lui permettra de rester à Douala et d’affronter le second du groupe D. Après la courte victoire sur le Togo par 1 à 0 et le décevant nul blanc concédé devant le Rwanda, le Onze marocain est tenu de décrocher le sésame du tour suivant, tout en s’appliquant à produire un football digne d’une équipe tenante du titre et qui aspire à le conserver. Au cours de la séance d’entraînement de dimanche qui s’est déroulée au stade Bépanda à Douala, le sélectionneur national, Houcine Ammouta, a disposé de l’ensemble des joueurs dépêchés à ce rendez-vous et il a axé son travail qui a duré une heure et demie sur les aspects tactique et technique, lit-on sur le site de la FRMF. En dépit de cette entame laborieuse, le moral du groupe n’a pas été affecté, en attestent les propos de quelques internationaux dont Ismaïl Khafi qui a affirmé à www.frmf.ma que «l’équipe est prête et n’aura d’yeux que pour la victoire en vue de poursuivre sa campagne, tout en tâchant à améliorer son rendement». Pour ce faire, il est fort probable que Houcine Ammouta procède à une légère révision de son effectif, en optant d’entrée pour Abdelilah Hafidi, capable de faire le jeu et d’être d’un grand apport pour le tandem offensif Ayoub El Kaabi, qui bénéficie d’ailleurs de la confiance du sélectionneur, et Soufiane Rahimi, meilleur joueur lors du premier match. Une troisième sortie à bien négocier en vue d’éviter toute surprise face à une équipe d’Ouganda qui jouera à fond ses chances et qui a surtout pu voir à l’œuvre une équipe du Maroc pas du tout efficace face au Rwanda. C’est ce qui a poussé le sélectionneur ougandais à nourrir de l’espoir en faisant savoir dans une déclaration rapportée par cafonline.com qu’«on peut battre le Maroc en corrigeant nos erreurs, en venant avec de bonnes intentions. On aura certainement des occasions, le match sera ouvert, on peut leur faire mal». Aux protégés de Houcine Ammouta de montrer le visage d’un réel candidat pour le sacre qui monte en puissance au fil des matches, sachant que simultanément à la rencontre Maroc-Ouganda, il y a l’opposition Togo-Rwanda. A souligner que pour ce qui est du groupe A dont les matches de la troisième manche ont été disputés lundi, et comme prévu, ce sont les sélections du Cameroun et du Mali qui ont franchi le cap des seizièmes de finale. Les Camerounais, accrochés par le Burkina Faso (0-0), ont terminé deuxièmes du groupe, alors que le Mali a fait mieux en s’assurant la première place après avoir surclassé par 1 à 0 le Zimbabwe.