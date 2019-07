Le Nigeria s’offre les Bafana Bafana et le dernier carré

Déclarations des coachs



Aliou Cissé : On veut jouer la grande finale

(Sélectionneur du Sénégal)

On s'attendait à un match compliqué, mes joueurs n'ont rien lâché, c'est une bonne mentalité. Ils ont été patients, et respecté les consignes pour marquer ce but (...) Ça fait cinq ans que je suis à ce poste, ça faisait 16 ans que le Sénégal ne s'était pas qualifié pour une Coupe du monde (en 2018), 11 ans qu'il n'avait plus passé les poules de la CAN (en 2017), et aujourd'hui on est demi-finalistes pour la première fois depuis 2006. C'est une évolution, une équipe qui progresse petit à petit. A ce stade, tout le monde peut battre tout le monde. On était venus ici avec l'ambition de jouer sept matches. On les jouera. Mais on veut jouer la grande finale."



Michel Dussuyer : Les joueurs peuvent avoir la tête haute

(Sélectionneur du Bénin)

A chaque fois, on a essayé de donner le meilleur de nous-mêmes en étant le plus généreux possible, le mieux organisés possible pour empêcher nos adversaires de s'exprimer. Nos garçons doivent être fiers de leur parcours. Ils ont rendu fier tout le peuple béninois. Avec ce groupe-là, on avance. Forcément, il y a de la déception car l'aventure s'arrête, mais les joueurs peuvent avoir la tête haute. On a pu franchir des paliers, et on va continuer notre route. Il faut se nourrir de ce qu'on a pu faire lors de ce tournoi en gardent nos valeurs d'humilité et de travail. (sur son futur) J'ai un contrat. Je m'inscris toujours dans une continuité."



Stuart Baxter : C’est difficile de perdre dans les dernières minutes

(Sélectionneur de l'Afrique du Sud)

"Quand on perd dans les dernières minutes, c'est toujours difficile de trouver des raisons d'être positif. Je suis certain que d'ici une semaine, je trouverai quelques aspects positifs, mais pour le moment, c'est très difficile d'en trouver."



Gernot Rohr : Nous avons eu de la chance

(Sélectionneur du Nigeria)

"Nous avons eu de la chance de marquer ce second but parce que l'Afrique du Sud a mieux joué la seconde période. Nous sommes heureux et nous devons bien récupérer pour le prochain match. Que ce soit face à l'Algérie ou à la Côte d'Ivoire, ce sera très difficile."