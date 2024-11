Le “NON” du Groupe socialiste à la première partie du PLF 2025

Nos propositions visent à sauvegarder

le pouvoir d’achat des citoyens et à assurer

la justice fiscale

Le député ittihadi El Hassan Lachguar a mis en avant les grandes lignes des amendements du Groupe socialiste concernant le projet de loi de Finances n° 60-24 (PLF) au titre de l’année 2025, tout en critiquant des mesures gouvernementales ne prenant pas en considération les attentes des Marocains.«Le Groupe socialiste-Opposition ittihadie à la Chambre des représentants a proposé 167 amendements du PLF. Ces amendements visent avant toute chose à sauvegarder le pouvoir d’achat des citoyens, à prendre en compte l’équilibre entre l’impôt que le contribuable devrait payer et ses revenus et à assurer la protection des citoyens de la flambée vertigineuse des prix», a indiqué le député ittihadi dans une déclaration à notre alter ego Anouar Press en marge d'une réunion tenue mardi dernier par la Commission des finances et du développement économique à la Chambre des représentants.L’opposition ittihadie estime, selon El Hassan Lachguar, que les mesures du gouvernement contenues dans le PLF ne contribuent nullement à protéger la classe moyenne dans le monde rural et la production nationale, tout en appelant à ce que le soutien soit acheminé directement à la production nationale, notamment des ovins et bovins.«On ne peut pas avec de telles mesures protéger la production nationale », a martelé le député socialiste avant d’ajouter : «Ce que nous reprochons au gouvernement, c’est qu’il propose dans le PLF 2025 les mêmes mesures et mécanismes qui ont abouti à la baisse du taux de croissance, à la hausse du taux de chômage et à la flambée des prix. On a l’impression que le gouvernement vit dans un autre monde totalement déconnecté du vécu des Marocains ».El Hassan Lachguar a également critiqué le gouvernement qui ne prend pas en compte les attentes des retraités, ainsi que leurs légitimes revendications, notamment dans un contexte marqué par la hausse des prix et l’effritement de leur pouvoir d’achat. «Parmi les amendements importants proposés par notre Groupe, il y a celui concernant la protection du pouvoir d’achat des retraités, une catégorie sociale quasiment oubliée et abandonnée à son sort», a précisé le député du Groupe parlementaire de l’USFP.«Il est de notre devoir au sein du Groupe socialiste de mettre en garde contre l’absence de politiques publiques dans plusieurs secteurs», a souligné El Hassan Lachguar. Et de préciser : «A titre d’exemple, sous la pression des institutions financières internationales, le gouvernement a proposé une seule mesure consistant à imposer une taxe sur une variété de charbon pour leur montrer que nous prenons des mesures en vue de protéger l’environnement. Ce que nous reprochons au gouvernement, c’est que ce genre de mesures ne doivent pas être prises par le ministère des Finances pour contenter lesdites institutions, mais plutôt pour protéger la santé des citoyens et leur environnement ».Le député ittihadi a également reproché au gouvernement le fait de prendre des décisions concernant des secteurs et des professions sans engager un dialogue avec eux. « Plusieurs mesures concernant les notaires, les comptables et bien d’autres professions ont été prises sans consultation avec les parties concernées », a-t-il fait savoir.A rappeler que le président du Groupe socialiste-Opposition ittihadie à la Chambre des représentants, Abderrahim Chahid, est intervenu, au nom des députés usfpéistes, lors de la séance de discussion du PLF, tenue par la Commission parlementaire des finances et du développement économique, vendredi 25 octobre dernier.Il a relevé que la conjoncture actuelle est marquée par la stagnation inquiétante du développement à l’échelle mondiale et la persistance de l’état d’incertitude qui caractérise nombre d’économies dont celles de nos principaux partenaires de la zone euro du fait de l’exaspération des tensions géostratégiques avec leurs répercussions désastreuses sur les chaînes mondiales d’approvisionnement de même que sur la circulation des produits énergétiques sur les marchés internationaux et l’écoulement des capitaux financiers d’investissement.« Cela nous pousse à nous interroger sur le degré de réalisme des hypothèses sur lesquelles se base votre loi de Finances quant au volet des tarifs du gaz et du pétrole en tenant compte des nouveaux foyers de tension au Moyen-Orient et des répercussions des décisions de l’OPEP présageant de la diminution de la production », a-t-il observé en rappelant que notre pays importe plus des deux tiers de ses besoins en matières énergétiques et dérivés aux prix calculés en devises.