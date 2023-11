Le Mouvement Sahraoui pour la Paix reconnu par le ministère espagnol de l’Intérieur

Le ministère espagnol de l’Intérieur a annoncé avoir, officiellement, inscrit le Mouvement sahraoui pour la paix (MSP) comme étant un cadre politique de défense des droits de l'Homme et des libertés. Il a été enregistré dans un registre spécial des organisations internationales reconnues par le ministère, sous le numéro 627081.



Dans un communiqué dont Libé détient une copie, le MSP considère que cette décision prise par les autorités espagnoles constitue un changement majeur qui devrait placer le mouvement dans la position internationale qu'il mérite, affirmant qu'il continuera à œuvrer conformément à son discours modéré appelant à une solution pacifique au problème du Sahara, dont il a convaincu de nombreux acteurs internationaux.



Dans ce contexte, Mohamed Al-Sharif, responsable au sein de la Commission des affaires étrangères du MSP, a indiqué dans une déclaration à la presse que la reconnaissance par le ministère espagnol de l'Intérieur du cadre politique du mouvement est une étape qui met fin aux ingérences dans le mouvement et son discours pacifique, et provoquerait des troubles parmi les parties qui profitent du maintien de la situation telle qu'elle est actuellement.



L’orateur a également expliqué que la reconnaissance par le ministère de l'Intérieur espagnol du Mouvement sahraoui pour la paix comme cadre politique au sein des organisations et mouvements politiques internationaux enregistrés dans ses registres officiels est le début d'une nouvelle série de reconnaissances internationales du MSP en tant que mouvement politique sahraoui qui a su s’imposer sur la scène régionale et internationale.



Et d’ajouter : « Face à ces défis, il faut souligner que le Mouvement sahraoui pour la paix reste fermement engagé dans la recherche d'une solution pacifique, et que son objectif principal est de mettre fin aux souffrances des Sahraouis en déployant des efforts continus pour promouvoir la paix, la démocratie et le respect des droits de l’Homme au sein de la communauté sahraouie ».



Ledit dirigeant a estimé que la décision espagnole "est une reconnaissance de la fin du mensonge selon lequel le polisario est le seul et unique représentant légitime des Sahraouis. L'Espagne croit désormais plus que jamais à la diversité" des représentations sahraouies, à contre-courant du discours que propage le polisario sur le rejet de la démocratie et du pluralisme.



Rappelons que le MSP avait organisé, fin octobre dernier, un colloque international sur le dialogue et la paix dans la région, au cours duquel son premier secrétaire, Haj Ahmed Barikla, avait fait sa proposition de résoudre la question du Sahara marocain, considérant la proposition d’autonomie faite par le Maroc comme un point de départ fondamental vers une solution définitive et permanente.



A noter que le Parti socialiste ouvrier espagnol, représenté par l'ancien Premier ministre José Luis Zapatero, et d'anciennes personnalités politiques et gouvernementales ont exprimé leur plein soutien au mouvement en tant que parti politique.



Ahmadou El-Katab