Le Moroccan Retail Tech Builder célèbre l'accompagnement de 100 startups  

La première plateforme nationale dédiée à la digitalisation du secteur du commerce, Moroccan Retail Tech Builder (MRTB), a célébré vendredi à Bouskoura en présence du ministre de l'Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, la réalisation de son premier objectif d'accompagnement de 100 startups "Retail Tech".



Initié par le ministère de l’Industrie et du Commerce, en partenariat avec l'Université Mohammed VI Polytechnique et la Fondation OCP, le MRTB a su se positionner en tant que première plateforme nationale dédiée à l’accompagnement des startups opérant dans le secteur de la Retail Tech et offrant aux porteurs de projets l’appui nécessaires au développement de leurs solutions.



S'exprimant à cette occasion, M. Mezzour a souligné le grand succès du programme lancé en 2021, ainsi que la forte mobilisation de tous les acteurs de l'écosystème commercial au Maroc, notant que le secteur du Retail Tech représente un vaste domaine dans lequel le Maroc aspire à se développer grâce à des solutions 100% marocaines.



"Cet accomplissement marque le début d'une transformation profonde du commerce marocain, en alignement avec les visions stratégiques de modernisation et de digitalisation du secteur", a affirmé le ministre. Pour leur part, les startupeurs Achraf Jemali et Mohamed-Amine Hejji, bénéficiaires de l’accompagnement du MRTB, ont témoigné de l'importance de cette plateforme dans le développement de leurs projets respectifs.



Achraf Jemali, co-fondateur d'une startup opérant dans le secteur du transport au Maroc, a souligné le rôle crucial du MRTB dans la viabilisation de son projet, grâce à un accompagnement personnalisé et des conseils stratégiques.



Il a notamment mis en avant l'aide apportée pour cerner le marché, cibler la clientèle et élaborer une stratégie marketing et un business plan. Quant à Mohamed-Amine Hejji, directeur général d'une startup spécialisée dans l'intelligence artificielle appliquée aux caméras de surveillance, il a insisté sur l'importance de l'accompagnement fourni par le MRTB dans l'implémentation de la technologie de l'IA dans le commerce. Selon lui, l'intégration de l'IA dans les caméras de surveillance existantes a permis d'améliorer les ventes de ses clients, d'affiner le marketing en magasin et de rendre les zones de chalandise plus attrayantes.



Cet événement a également été l’occasion de poursuivre l’effort visant l’accélération du secteur du commerce et le renforcement des capacités des commerçants. Dans ce cadre, le Ministère de l’Industrie et du Commerce a signé deux conventions de partenariats.



La première avec M2T et le groupe BCP, visant à développer la digitalisation du secteur du commerce et l'inclusion financière des commerçants. Elle met l'accent sur l'intégration des commerçants dans l'économie numérique, en leur facilitant l'accès aux services connexes générateur de revenus et aux solutions de paiement innovantes et adaptées.



La seconde convention signée avec Mediam group by Aleph, représentant officiel de Google Ads au Maroc, a pour objectif de stimuler le commerce électronique et la montée en compétence numérique des commerçants de proximité Cet événement se veut être une vitrine des réalisations accomplies par les startups accompagnées durant les trois dernières années et l’occasion pour les institutions partenaires d’honorer la réussite d’un engagement porté avec fierté. Lancé en 2021, le Moroccan Retail Tech Builder s’est initialement donné pour mission d’accompagner une centaine de startups offrant des solutions innovantes pour la digitalisation et la modernisation du commerce, secteur fondamental de l’économie marocaine.



Aujourd’hui, la concrétisation de cette première étape clé ouvre la voie à de nouvelles perspectives pour favoriser davantage l'autonomie et la compétitivité du secteur du commerce à travers la dynamisation de l’écosystème Retail Tech marocain, et le renforcement de la collaboration entre les différents partenaires.