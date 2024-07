Le Mondial du Maroc c’est demain: La 5G se fait toujours désirer

Le député ittihadi Abdelkader Taher reproche aux opérateurs téléphoniques leur tendance à se contenter de récolter des bénéfices avec des services limités, qui ne répondent pas aux attentes légitimes des citoyens. Une vision à court terme qui pourrait coûter cher au pays en termes de compétitivité et de développement .

Dans une ère où la transition numérique est devenue une priorité mondiale, le Maroc peine à rattraper son retard dans le déploiement de la cinquième génération de technologie cellulaire sans fil (5G). Le député ittihadi Abdelkader Taher a récemment interpellé le gouvernement à ce sujet, soulevant des questions cruciales sur les lacunes persistantes du pays en matière de connectivité numérique.Lors d’une séance hebdomadaire consacrée aux questions orales, l’élu socialiste s’est adressé à Ghita Mezzour, ministre déléguée auprès du chef du gouvernement chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, pour exprimer les vives préoccupations du Groupe socialiste – Opposition ittihadie quant au retard pris par le Maroc dans l’implémentation de la 5G, une technologie essentielle pour le développement économique et social du pays.Abdelkader Taher a également mis en lumière le coût élevé des services de fibre optique, qui reste prohibitif pour une grande partie de la population marocaine. Ce constat met en évidence une fracture numérique alarmante qui limite l'accès équitable aux technologies de l'information et de la communication (TIC). Il a insisté sur la nécessité impérative pour le Maroc de développer des services Internet abordables et accessibles sur l’ensemble du territoire national afin de rivaliser avec les pays voisins, notamment dans la perspective de l'organisation conjointe de la Coupe du monde 2030.Le parlementaire usfpéiste a tenu à rappeler, lors de son intervention, que le secteur des technologies de communication est le pilier de la transition numérique. La vitesse de connexion Internet est aujourd’hui un levier indispensable pour soutenir le développement durable, favoriser l'innovation et stimuler la croissance économique. Dans un monde où la compétitivité se mesure de plus en plus à la capacité à innover et à se connecter, le Maroc ne peut se permettre de rester à la traîne.Abdelkader Taher a, à cet égard, souligné que les opérateurs téléphoniques opérant au Maroc ne font pas suffisamment d'efforts pour développer, améliorer et étendre la portée des services numériques. Il n’a pas manqué de pointer du doigt leur tendance à se contenter de récolter des bénéfices avec des services limités qui ne répondent pas aux attentes légitimes des citoyens. Cette situation révèle, selon lui, une vision à court terme qui pourrait coûter cher au pays en termes de compétitivité et de développement.Il faut dire que le déploiement de la 5G ne se limite pas à une simple amélioration de la vitesse de connexion. Il s'agit d'une révolution technologique qui pourrait transformer de nombreux secteurs, de la santé à l'éducation, en passant par l'agriculture et l'industrie. La 5G promet des vitesses de téléchargement ultrarapides, une latence extrêmement faible et une capacité de connectivité massive qui pourrait soutenir le développement de villes intelligentes et de l'Internet des objets (IoT).Pour le Maroc, adopter cette technologie est crucial pour attirer des investissements étrangers, soutenir l'innovation locale et créer des emplois dans des secteurs à forte valeur ajoutée. La 5G pourrait également jouer un rôle clé dans la réduction des disparités régionales en permettant aux zones rurales d'accéder aux mêmes opportunités que les centres urbains.En outre, le retard dans le déploiement de la 5G au Maroc revêt une importance particulière dans le contexte de l'organisation de la Coupe du monde 2030, conjointement avec l'Espagne et le Portugal. Cet événement mondial représente une opportunité unique pour le Royaume de démontrer sa capacité à se hisser au niveau des standards internationaux en matière de connectivité numérique.La 5G est, en effet, essentielle pour garantir une expérience optimale aux millions de visiteurs attendus, ainsi qu'aux diffuseurs et aux organisateurs de l'événement. L'absence de cette technologie pourrait non seulement affecter la logistique et l'organisation de cette compétition majeure, mais aussi ternir l'image du Maroc en tant que partenaire technologique fiable. Ainsi, le déploiement rapide et efficace de la 5G devient une nécessité pour le développement interne et un impératif stratégique pour assurer le succès de la Coupe du monde 2030.Le débat soulevé par le député ittihadi Abdelkader Taher ne concerne donc pas uniquement l'accès à une technologie de pointe, mais touche au cœur de la vision du Maroc pour son avenir numérique. Pour réussir cette transition, il est impératif de dépasser les logiques de rentabilité immédiate et de penser en termes de bénéfices à long terme pour l'ensemble de la société marocaine.En investissant dans la 5G et en rendant les services numériques accessibles à tous, le Maroc peut espérer combler son retard et se positionner comme un leader régional en matière de technologie. Cela nécessite une mobilisation de tous les acteurs, une collaboration étroite entre les secteurs public et privé, et une vision claire orientée vers le développement durable et inclusif.Si le retard dans le déploiement de la 5G au Maroc constitue un défi majeur, il est aussi considéré comme une opportunité unique de redéfinir les priorités du pays en matière de technologie et d'innovation. En répondant à cet appel, le gouvernement peut ouvrir la voie à une nouvelle ère de modernisation pour le pays.