Le Mondial de basket à Pékin passe par Le Caire pour le Cinq marocain

La sélection marocaine de basketball est arrivée, mercredi au Caire, pour prendre part à la phase retour des éliminatoires-zone Afrique (groupe C) de la Coupe du monde, qui se tiendra l'année prochaine en Chine.

Outre le Cinq marocain, les sélections d'Angola, d’Egypte et de la RD Congo participent également à ces qualifications qui se déroulent du 29 juin courant au 1er juillet prochain.

La sélection nationale disputera ainsi trois matches, dont le premier sera contre l'Angola puis le deuxième face à la RDC, avant d’affronter l’équipe égyptienne lors de la troisième rencontre, sachant que le Cinq marocain a besoin d’une seule victoire pour composter son ticket pour le Mondial FIBA-2019 en Chine.

Dans une déclaration à la MAP, le secrétaire général adjoint de la Fédération Royale marocaine de basketball, Ibrahim Baddi, qui conduit la délégation marocaine, a indiqué que "les joueurs de la sélection nationale sont déterminés à réaliser une belle performance au Caire et sont animés d’une grande ambition pour se qualifier au Mondial de Chine".

"Notre équipe est jeune et comprend les meilleurs joueurs évoluant au championnat national", a-t-il dit, ajoutant que la sélection "est fin prête pour décrocher des résultats positifs à la hauteur des ambitions du public marocain".

Seize sélections africaines participent à ces éliminatoires zone Afrique, réparties en quatre groupes :

Groupe A : Guinée, Tchad, Cameroun et Tunisie.

Groupe B : Ouganda, Rwanda, Mali et Nigéria.

Groupe C : Egypte, Angola, RDC, Maroc.

Groupe D : Sénégal, Mozambique, Côte d'Ivoire et Centrafrique.

A rappeler que la FIBA a adopté une nouvelle formule des qualifications pour la Coupe du monde, à partir de la prochaine édition. Laquelle prévoit que les éliminatoires se déroulent, deux ans durant, sur une base aller-retour au lieu de la qualification à travers le championnat continental, comme c'était le cas lors des éditions précédentes.

Le nombre de sélections participant à la Coupe du monde est passé de 24 à 32 équipes, d’où l'augmentation du nombre de représentants de l’Afrique au Mondial de la FIBA porté de trois à cinq pays.