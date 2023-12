Le Médiateur du Royaume élu parmi les 4 directeurs représentant le continent africain

Le Médiateur du Royaume a été élu jeudi pour occuper l'un des 4 postes représentant le continent africain au conseil d'administration de l'Institut international de l'Ombudsman (IIO).



Dans un communiqué, le Médiateur du Royaume indique que le secréterait général de l'IIO a annoncé jeudi à Vienne les résultats du vote pour l'élection de 4 directeurs représentant le continent africain au conseil d'administration de l'Institut, précisant que le Médiateur du Royaume a obtenu 10 voix sur les 11 exprimées.



Outre le Médiateur du Royaume, le Protecteur public d'Afrique du Sud, le Médiateur de la République du Malawi et le Protecteur public de la Zambie ont été également élus pour représenter le continent au sein du Conseil d'administration de cet institut, ajoute le communiqué, faisant savoir que les nouveaux membres entameront leurs missions à l'occasion des travaux de l'assemblée générale et de la 13ème conférence internationale qui auront lieu à La Haye, aux Pays-Bas, en mai 2024.



Créé en 1978, l'IIO est la seule instance mondiale regroupant plus de 200 institutions d'Ombudsman à travers le monde. Elle englobe 6 régions à savoir l'Afrique, l'Asie, l'Australie et le Pacifique, l'Europe, les Caraïbes et l'Amérique latine et l'Amérique du Nord.



Cet institut vise à renforcer le rôle des institutions des médiateurs et d'Ombudsmans, à faire leur promotion et à encourager leur création. Il oeuvre également à développer l'échange d'informations entre les membres et à les aider à renforcer leurs capacités.



Ledit institut est actuellement présidé par Chris Field, Ombudsman de l'Australie-Occidentale. Sa secrétaire générale est Gaby Schwarz, médiatrice de l'Autriche qui abrite le siège de l'IIO.