Le Med Avenir du COC reprend ses droits

Apres deux reports dus à la situation sanitaire au Maroc, le tournoi international junior du COC grade 1 reprend ses droits avec la 34e édition qui aura lieu du 12 au 19 Mars 2022.



Au cours d’un point de presse tenu mardi, les organisateurs ont levé le voile sur cette compétition internationale réservée aux juniors dames et garçons. Le MED AVENIR est le 3eme plus grand événement tennistique du Royaume après le Grand Prix Hassan II et le Grand Prix Lalla Meryem. On imagine le bonheur des jeunes qui vont reprendre la compétition internationale et tenter de glaner quelques points pour améliorer leur classement.



Le président du club, docteur Abderrahim Houari n’a pas non plus caché sa joie face à cet engouement des participants et évoqué l’ambiance qui régnera chez les « sang et or » qui n’ont ménagé aucun effort pour la réussite de cet événement.



« Nous avons une certaine expérience en matière d’organisation et nous n’avons aucune appréhension même si nous avons pris un peu de retard pour mettre en place la logistique » , a souligné le président Houari quia remercié tout le comité d’organisation pour les efforts qui sont consentis par chaque membre.



Durant cette semaine, de nombreuses manifestations sont prévues, notamment le Kid’s day qui réunira les joueurs et joueuses aux nombreux jeunes du COC et d’autres clubs qui seront invités. Des tables rondes seront également organisées autour de divers sujets sur le tennis de même qu’une soirée de gala est au programme.



Sur le plan sportif de cette compétition, la directrice du tournoi Madame Sanaa Ziadi , a donné un aperçu sur la liste des participantes et des participants dont le niveau est élevé.



« le MED AVENIR est un tournoi de grade 1 , a-t-elle déclaré , et nos deux tableaux verront la présence de bon nombre de joueuses et joueurs classés dans le top 100 . C’est dire la qualité de ces tableaux».



En effet, chez les filles la tête de série no 1, la Hongroise Luca Udvardy pointe à la 23eme place mondiale. Elle est suivie par la Belge Amelle Van Impe, 45eme, la Britannique Ranah Akua Stolber , 46eme, la Serbe Lola Radivojevic 47eme et la Kenyane Angella Okutoyi, 58emee. Elles seront 11 joueuses classées dans le top 100.



Deux Marocaines seront de par leur classement, au tableau final, en l’occurrence Aya El Aouni, 79eme et Malak El Alami , 119eme. Deux autres marocaines bénéficieront d’une Wild Card.

Chez les garçons, c’est le Français Paul Inchauspe qui sera tête de série no1 grâce à sa 38eme place, suivi du Polonais Borys Zgola 45eme, du Namibien Henry Connors, 46eme, du Belge Alessio Basile, 61eme et du Belge Gilles Arnaud, 62eme ; 13 autres joueurs sont classés sous la barre du top 100. Les quatre Marocains qui seront admis au tableau final bénéficieront d’une Wild Card.



Madame Ziadi a confirmé que ces «invitations» seront octroyées en concertation avec la FRMT. Les qualifs auront , donc,lieu les samedi 13 et dimanche 14 mars , tandis que le coup d’envoi du tableau final sera donné le lundi 15 mars sous l’œil du juge arbitre Abdellilah El Ghali.



Cette conférence de presse a également été animé par le docteur Mohamed Zouhair, vice président de la FRMT et président du Grand RUC et a vu la présence de plusieurs dirigeants de clubs.



A .B